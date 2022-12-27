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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221227/ukraynada-kritik-oneme-sahip-702-altyapi-tesisi-hasar-gordu-1065114380.html
Ukrayna’da kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü
Ukrayna’da kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, bu yıl ülke genelinde kritik öneme sahip 702 altyapı tesisinin hasar gördüğünü belirtti. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T23:42+0300
2022-12-27T23:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna
altyapı
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Yenin, “Genel olarak şu an itibariyle, Rusya’nın saldırıları sonucu hasar gören 35 binden fazla tesisle ilgili bilgiye sahibiz. İşgalin başından bu yana kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü” açıklamasında bulundu.Bakan Yardımcıs, söz konusu tesislerin büyük kısmının doğalgaz boru hatları ve elektrik santralleriyle ilgili olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220725/peskov-odessa-limanindaki-askeri-altyapiya-yonelik-operasyon-tahilin-cikarilmasini-engelleyemez-1059104072.html
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ukrayna, altyapı
ukrayna, altyapı

Ukrayna’da kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü

23:42 27.12.2022 (güncellendi: 23:43 27.12.2022)
© AFP 2022Ukrayna - Kiev - elektrik kesintisi
Ukrayna - Kiev - elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022
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Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, bu yıl ülke genelinde kritik öneme sahip 702 altyapı tesisinin hasar gördüğünü belirtti.
Yenin, “Genel olarak şu an itibariyle, Rusya’nın saldırıları sonucu hasar gören 35 binden fazla tesisle ilgili bilgiye sahibiz. İşgalin başından bu yana kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü” açıklamasında bulundu.
Bakan Yardımcıs, söz konusu tesislerin büyük kısmının doğalgaz boru hatları ve elektrik santralleriyle ilgili olduğunu kaydetti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
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