https://sputniknews.com.tr/20221227/ukraynada-kritik-oneme-sahip-702-altyapi-tesisi-hasar-gordu-1065114380.html
Ukrayna’da kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü
Ukrayna’da kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, bu yıl ülke genelinde kritik öneme sahip 702 altyapı tesisinin hasar gördüğünü belirtti. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T23:42+0300
2022-12-27T23:42+0300
2022-12-27T23:43+0300
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Yenin, “Genel olarak şu an itibariyle, Rusya’nın saldırıları sonucu hasar gören 35 binden fazla tesisle ilgili bilgiye sahibiz. İşgalin başından bu yana kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü” açıklamasında bulundu.Bakan Yardımcıs, söz konusu tesislerin büyük kısmının doğalgaz boru hatları ve elektrik santralleriyle ilgili olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220725/peskov-odessa-limanindaki-askeri-altyapiya-yonelik-operasyon-tahilin-cikarilmasini-engelleyemez-1059104072.html
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Ukrayna’da kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü
23:42 27.12.2022 (güncellendi: 23:43 27.12.2022) Abone ol
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, bu yıl ülke genelinde kritik öneme sahip 702 altyapı tesisinin hasar gördüğünü belirtti.
Yenin, “Genel olarak şu an itibariyle, Rusya’nın saldırıları sonucu hasar gören 35 binden fazla tesisle ilgili bilgiye sahibiz. İşgalin başından bu yana kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü” açıklamasında bulundu.
Bakan Yardımcıs, söz konusu tesislerin büyük kısmının doğalgaz boru hatları ve elektrik santralleriyle ilgili olduğunu kaydetti.