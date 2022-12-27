https://sputniknews.com.tr/20221227/ukraynada-kritik-oneme-sahip-702-altyapi-tesisi-hasar-gordu-1065114380.html

Ukrayna’da kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü

Ukrayna’da kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, bu yıl ülke genelinde kritik öneme sahip 702 altyapı tesisinin hasar gördüğünü belirtti. 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T23:42+0300

2022-12-27T23:42+0300

2022-12-27T23:43+0300

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altyapı

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Yenin, “Genel olarak şu an itibariyle, Rusya’nın saldırıları sonucu hasar gören 35 binden fazla tesisle ilgili bilgiye sahibiz. İşgalin başından bu yana kritik öneme sahip 702 altyapı tesisi hasar gördü” açıklamasında bulundu.Bakan Yardımcıs, söz konusu tesislerin büyük kısmının doğalgaz boru hatları ve elektrik santralleriyle ilgili olduğunu kaydetti.

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