https://sputniknews.com.tr/20221227/turkiyenin-corba-haritasi-cikarildi-1065074116.html

Türkiye’nin çorba haritası çıkarıldı

Türkiye’nin çorba haritası çıkarıldı

Yemeksepeti, Türkiye’nin çorba haritasını çıkardı. Türkiye’de farklı kriterlerde çorba şampiyonu mercimek çorbası olurken, ayran aşı çorbası bir yılda 6 sıra... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T00:08+0300

2022-12-27T00:08+0300

2022-12-27T00:08+0300

türkiye

yemeksepeti

türkiye

çorba

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Yemeksepeti, son 4 yılın verileriyle Türkiye’nin en sevilen çorbaları istatistiklerini yayımladı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, en çok tercih edilen çorbaların türüne, şehrine, mevsimine, eşlikçisi olduğu yemeğe ve fiyat skalasına göre Yemeksepeti üye restoranlarının siparişlerinden derlenen veriler dikkati çekici sonuçlar ortaya koydu.'21 TL ortalama fiyatla en uygun fiyatlı çorba ezogelin çorbası'Yemeksepeti üye restoranlarının 2022 verilerine göre, 21 TL ortalama fiyatla en uygun fiyatlı çorba ezogelin çorbası olurken, mercimek çorbası 22 TL’lik ortalama fiyatla ikinci sırada yer aldı. En uygun fiyatlı çorbalar listesinde üçüncü sırayı 23 TL’lik fiyat ortalamasıyla yayla çorbası aldı.Fiyat olarak en yüksek ortalamaya sahip çorba ise 53 TL ile beyran çorbası oldu. Güneydoğu şehirlerinde en çok sipariş edilen üçüncü çorba olan beyran çorbasından sonra ikinciliği 51 TL ortalama fiyatla köy tavuğu çorbası ve üçüncülüğü 48 TL ile tuzlama çorbası aldı.Mevsimsellikten kaynaklı olarak yaz ve kış aylarında tercih edilen çorbalar arasındaki farklılık da dikkati çekiyor. Yaz aylarında ayran aşı çorbası sipariş adetlerinde öne çıkarken, kış aylarının yükselen yıldızı ise balık çorbası oldu. Ayrıca ayran aşı çorbasının son bir sene içinde 6 kademe birden atlayarak 10'uncu sıraya yerleşmiş olması da dikkati çekici bir veri olarak kayda geçti.Tüm veri türlerinde şampiyon mercimek çorbasıTürkiye’nin en sevdiği çorbanın mercimek çorbası oldu. Tüm şehirler incelendiğinde, mercimek çorbası farklı biçimde listenin ilk sırasında yer alıyor. İkinci en çok sipariş edilen çorbalar incelendiğinde ise şehirlere göre değişen biçimde ezogelin, kelle paça, tavuklu çorba ve paça çorbası yer alıyor.Tüm şehirlerde en çok satılan ilk 5 çorba, çoğunlukla yaygın bilinen çorbalardan oluşsa da, bazı şehirlerin favorileri arasında arabaşı çorbası, bamya çorbası, beyran çorbası ve tirit çorbası gibi, diğer şehirlerde daha az tüketilen çorbalar da yer aldı.Türkiye’nin dört bir yanında en sevilen çorbalar arasında en üst sıralarda mercimek, kelle paça, tavuk suyu, işkembe, domates, yayla, paça ve ezogelin gibi çorbalar yer alırken, bazı şehirlere özgü dil çorbası, tandır çorbası, bomba çorba, beyin çorbası, Selanik çorbası ve toyga çorbası gibi çorbalar da dikkati çekti.Türkiye’nin tüm şehirlerinin en çok sipariş edilen ilk 12 çorba listelerine girmeyi başarmış çorba sayısı ise 30 olarak oldu. Türlerine göre domates çorbası, bamya çorbası, patlıcan çorbası ve brokoli çorbası gibi sebze zorbaları listeleri zorlarken, beyran çorbası, et çorbası, balık çorbası ve tavuk çorbası gibi etli çorbalar da üst sıralarda yer almayı başardı.Çorbayla birlike en çok lahmacun sipariş ediliyorÇorba siparişlerindeki yemeklerle ilgili veriler incelendiğinde tüm çorbalar kategorisinde lahmacun önde görünürken, çorbanın en çok eşlik ettiği diğer yemekler adana dürüm, tavuk şiş, kıymalı pide ve pilav olarak kendine yer buldu.Yemeksepeti’nin 2019-2022 arası dönemdeki verilere göre, mercimek çorbası yine birinciliği bırakmazken, ezogelinin ikinciliğe tutunduğu görülüyor. Tavuk suyu çorbanın 2019’dan sonra üçüncülüğü kelle paçaya bıraktı. 4 yıl boyunca domates çorbasının istikrarlı bir beşincilik içinde bulunduğu da bir başka ayrıntı olarak öne çıkıyor.Türkiye’nin az bilinen yerel çorbalarıVerilen bilgiye göre, Türkiye'nin her şehrinde en az birkaç özgün yerel çorbaya rastlamak mümkün oluyor. Yaygın olarak bilinen çorbalar haricinde, Yemeksepeti restoranlarında yoğun olarak sipariş edilen yerel çorba çeşidi 250’yi geçiyor. Türkiye’nin yemek zenginliğini bir başka yönüyle ortaya koya çorbalar, malzeme ve yapılış biçimiyle de yerel unsurlar barındırıyor.Bu listede yer alan bazı az bilinen çorbalar şöyle sıralanıyor:Balıkesir ve Bursa süt çorbası, Konya ve Bilecik ovmaç çorbası, Yozgat ve Ardahan helle çorbası, Çanakkale Kaz Dağı çorbası, Amasya toyga çorbası, Artvin helle çorbası, Bayburt kavut çorbası, Çorum çatal çorba, Kastamonu göce çorbası, Samsun baklalı yarma çorba, Trabzon golva çorbası, Muğla tingil çorbası, Afyon sakala çarpan çorbası, Antalya gülüklü çorba, Kahramanmaraş toğa çorbası, Mersin lepe çorbası, Ankara Akyurt fıtı çorbası, Kayseri kurşun aşı çorbası, Sivas düğürcük çorbası, Aksaray kokina çorbası, Kırşehir köme çorbası, Ağrı girar çorbası, Bitlis gebol çorbası, Kars hörre çorbası, Malatya irinti çorbası, Tunceli şorbik çorbası, Gaziantep Antep yuvarlaması, Diyarbakır habenisk çorbası ve Giresun malhıta çorbası.

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