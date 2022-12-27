https://sputniknews.com.tr/20221227/tuncelide-cop-tesisine-karsi-cikan-koylulerden-kefenli-tabutlu-protesto-1065101617.html

Tunceli'de çöp tesisine karşı çıkan köylülerden kefenli tabutlu protesto

Tunceli'de çöp tesisine karşı çıkan köylülerden kefenli tabutlu protesto

Tunceli'de köylerine yapılacak 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesiyle 55 bin ağaç kesileceğini, doğanın tahrip edileceğini belirten köylüler, tesisle... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T16:34+0300

2022-12-27T16:34+0300

2022-12-27T16:48+0300

tunceli

türkiye

protesto

kefen

tabut

köy

çöp

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Tunceli Belediyesi öncülüğünde, 7 ilçenin belediye başkanları tarafından Avrupa Birliği'nin de fon desteğiyle merkeze bağlı Sütlüce köyü yakınlarında 18 hektarlık alana yapımı düşünülen 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine karşı çıkan bölgedeki köylüler, 55 bin ağaç kesileceğini, doğanın tahrip edileceğini, kutsal gördükleri inanç yerlerinin çöp altında kalacağını, geçim kaynakları olan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin son bulacağını belirterek birçok kez belediye binası önünde eylem yaptı. En son belediye önünde eşek, keçi ve arı kovanlarıyla eylem yapan köylüler, merkez ve 7 ilçe belediyesi tarafından DER-KAB (Dersim Katı Atık Birliği) toplantısının yapılacağını öğrendi. Sabah saatlerinde Sanat Sokağı'nda bir araya gelen köylüler, kefen giyip tabutlarla geldikleri belediye binası önünde tesisle birlikte insanlığın öleceğini belirterek protesto gösterisi yaptı.'Öleceğiz, yine de toprağımızı vermeyeceğiz'Köylüler adına konuşan Sütlüce köyü muhtarı İmam Çelik, belediyelerin projeden çekilmesi gerektiğini belirterek, "Tesisinin yapılmasıyla doğa yok olacak. Biz bugün kefenlerimizi giydik, yarın da giyeceğiz. Biz orada öleceğiz ama yine de toprağımızı vermeyeceğiz. Bu ağaçlar her gün bir şeyler söylüyor; 'Tunceli Belediyesi beni yok etmek istiyor, ben yok olunca siz de yok olacaksınız' diyor. Düşünüyoruz ki ağaçlar doğru söylüyor. Ormanlarımız yok olursa, biz de yok oluruz. Biz yok olursak, bu belediyedekiler de yok olacak. Tesis köyümüze 500 metre uzaktadır. Bize kimse destek vermiyor. Allah'tan başka kimsemiz yoktur. Onun için kefenlerimizi giydik. Bu mücadele uğruna ölürüm. 10 yıl sonra öleceğime şimdi ölürüm. Mezarımızın üzerine çocuklarım yazar, 'babamız toprağı için öldü' diye" dedi.'Giyilenler ağaçların, doğanın ve yaban hayatının kefenidir'Müvekkillerinin yaban hayatı ve doğanın kefenini giydiklerini söyleyen köylülerin avukatı Özgür Ulaş Kaplan da şunları söyledi:Köylülerden biri de Avrupa Birliği’ne Almanca seslenerek projeye destek vermemelerini istedi.

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tunceli, protesto, kefen, tabut, köy, çöp