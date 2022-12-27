Ticaret Bakanı Muş: 2024 ile beraber enflasyon tamamen kontrol altına alınmış olacak

"Farklı zamanlarda çeşitli propagandalar yapılıyor, açıklama yapılıyor farklı kesim ve çevrelerden. Şimdi böyle bir ortamdan geçiyorken Türkiye'nin attığı adımları ve başarıları değerlendirmek lazım. Türkiye artık çevresindeki ülkelerle çok ticari hacmi olan bir ülke ama stabil değil. Stabil olmayan şartlar içinde Türkiye bu adımları atıyor. Türkiye'nin bu yıl koymuş olduğu ihracat hedefini yakalaması bize önümüzdeki dönemde yeni hedefleri yakalamak için bir motivasyon oluşturur. 2 Ocak salı günü netleşmiş son rakamları Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklamış olacağız. Dolayısıyla Türkiye, hem mal hem hizmet ihracatında hiç yaşamadığı rekor rakamları yakalamış olacak. Bu rakamların gerisinde değil üzerine koyarak ilerleme hedefimiz var."