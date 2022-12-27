https://sputniknews.com.tr/20221227/thodexin-kurucusu-ozerin-turkiyeye-iade-surecine-iliskin-durusma-30-aralika-ertelendi--1065098244.html

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin duruşma 30 Aralık'a ertelendi

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin duruşma 30 Aralık'a ertelendi

Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, bu karara itirazına ilişkin temyiz duruşması... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T15:21+0300

2022-12-27T15:21+0300

2022-12-27T15:51+0300

thodex

faruk fatih özer

türkiye

iade

dünya

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Hakim Valbon Çekrezi yönetimindeki duruşmaya katılmayan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, avukatı tarafından temsil edildi.Hakim Çekrezi, savunma tarafının avukatının, Çekrezi'nin dava sürecinden uzaklaştırılmasını talep etmesi nedeniyle duruşmayı 30 Aralık’a erteledi. Mahkemenin, bu talebi görüşeceği ifade edildi.Avukat, hakim Çekrezi’nin dava sürecinden uzaklaştırılmak istenmesinin nedeninin, Özer davasına ilişkin Türk medyasında yayımlanan bazı materyallerin tercüme edilmesine yönelik talebin mahkemece kabul edilmemesi olduğunu savunuyor.Özer'in avukatı, bu sebeple hakim Çekrezi’nin dava sürecinden uzaklaştırılmasını talep ediyor.Thodex'in kurucusu Özer, 7 Aralık’ta kararı temyize götürmüştüElbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının 'Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi' yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16 ve 20 Aralık’ta görülmüştü.30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştıKırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.Elbasan Asliye Mahkemesi'nin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221216/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerin-iade-davasi-ertelendi-1064665728.html

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