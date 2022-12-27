https://sputniknews.com.tr/20221227/tbmm-baskani-sentoptan-erken-secim-aciklamasi-siyaseten-mumkun-degil-1065087816.html

TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: 'Siyaseten mümkün değil'

TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: 'Siyaseten mümkün değil'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim ihtimaline ilişkin konuştu ve "Siyaseten baktığımızda erken seçimden bahsedebilmek mümkün değil. Seçimlerin 1-2 ay... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T12:28+0300

2022-12-27T12:28+0300

2022-12-27T12:28+0300

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anayasa

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kemal kılıçdaroğlu

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, A Haber'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.Şentop, Anayasa değişikliğine ilişkin, "Anayasa ile ilgili hususa gelince tabii bunun çok muğlak kapalı bir ifade olduğunu düşünüyorum. Yeni bir anayasa yapmak mı anayasa değiştirmek mi? Anayasa değiştirmekse anayasanın hangi maddeleri değişecek ve hangi maddeleri ile ilgili destek verilecek? Yapılabilir mi yapılabilir elbette. TBMM'de 400'ün üzerinde bir oyla her türlü anayasa değişikliğini yapmak mümkün. Eğer bu anlamda getirilecek anayasa değişikliğine genel olarak bir destek verileceği ifade ediliyorsa bunun için yeterli sayı var bu yapılabilir. Vakit olarak da yeterlidir zaman bu anlamda. Ancak ben böyle bir açık çek olabileceğini doğrusu düşünmüyorum. Muhakkak maddeler üzerinde hangi maddelerin değişiklik teklifinin içine gireceği hangileriyle ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağı tartışılacaktır. Bu aşamada böyle bir konu bu tür müzakereler tartışmalar çerçevesi dikkate alınırsa şüphesiz zaman alır yetişmesi kolay değil bunun. Ama biz destek veriyoruz ne getirirseniz bunu destekleyeceğiz deniyorsa o kolay yapılabilir. Sorun kalıcı olarak çözülmelidir. Hukuki düzenleme ile diyenler çoğunlukta. 400 üzeri oyla geçtiği zaman halk oylamasına sunulmuyor. Başörtüsü teklifinin geçeceğini düşünüyorum" dedi.'İmza atamaz ' tartışmasıŞentop’un başörtüsü teklifine imza atması üzerine çıkan tartışmalara da değinen TBMM Başkanı, şunları söyledi:'Siyaseten erken seçimden bahsetmek mümkün değil'Seçim tarihinden 1-2 ay evvel seçim yapılmasının erken seçim anlamına gelmediğinin altını çizen Şentop, sözlerine şu şekilde devam etti:İstanbul seçimlerinin yenilenmesiKılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Yalova’da yerel seçim yapılmasını önerdiğinin hatırlatılması üzerine Şentop, "Yerel seçimlerin herhangi ilde yenilenmesine dair bir imkan yok. Meclis üyelinde eksiklik olduğu zaman listelerden ekleme yapılıyor. Başkan ayrıldığı zaman Meclis’ten seçim yapılıyor. Anayasaya göre yerel seçimler 5 yılda yapılır, seçimlerin yenilenmesi mümkün değil. Yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik bir hüküm olmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221226/kilicdaroglu-biz-yeni-kral-degil-kural-belirlemeye-calisiyoruz-1065029964.html

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mustafa şentop, tbmm, tbmm başkanlığı, politika, anayasa, erken seçim, kemal kılıçdaroğlu