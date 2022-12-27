Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221227/super-ligden-6-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1065105186.html
Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü PFDK'ya sevk etti. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T17:12+0300
2022-12-27T17:19+0300
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş
trabzonspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/08/1053626532_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a0511b7d54f305308145f92275250e03.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu ile Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın da disipline gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221110/pfdkdan-5-super-lig-kulubune-ceza-1063306630.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/08/1053626532_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8b91d629bb87a73d6f1f6ea73c877147.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, trabzonspor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, trabzonspor

Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

17:12 27.12.2022 (güncellendi: 17:19 27.12.2022)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
Abone olTelegram
TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu ile Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın da disipline gönderildi.
futbol, süper lig, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
SPOR
PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne ceza
10 Kasım, 22:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала