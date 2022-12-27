https://sputniknews.com.tr/20221227/super-ligden-6-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1065105186.html

Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü PFDK'ya sevk etti. 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T17:12+0300

2022-12-27T17:12+0300

2022-12-27T17:19+0300

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

beşiktaş

trabzonspor

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu ile Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın da disipline gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20221110/pfdkdan-5-super-lig-kulubune-ceza-1063306630.html

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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, trabzonspor