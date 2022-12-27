https://sputniknews.com.tr/20221227/super-ligden-6-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1065105186.html
Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü PFDK'ya sevk etti. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T17:12+0300
2022-12-27T17:12+0300
2022-12-27T17:19+0300
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş
trabzonspor
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu ile Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın da disipline gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221110/pfdkdan-5-super-lig-kulubune-ceza-1063306630.html
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, trabzonspor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, trabzonspor
Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
17:12 27.12.2022 (güncellendi: 17:19 27.12.2022) Abone ol
TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu ile Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın da disipline gönderildi.