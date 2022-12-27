https://sputniknews.com.tr/20221227/rusya-savunma-bakani-soygu-ordu-komutanlariyla-toplanti-gerceklestirdi-1065105686.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ordu komutanlarıyla toplantı gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ordu komutanlarıyla toplantı gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün ordu komutanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, 2023’te “ilerici gelişme” politikasını devam ettireceklerini... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T17:42+0300
2022-12-27T17:42+0300
2022-12-27T17:42+0300
sergey şoygu
dünya
toplantı
rusya
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, bugün ordu komutanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, ordu komutanları 2022’deki faaliyetle ilgili raporlarını sundu ve önümüzdeki yıla ilişkin planlarını anlattı.Şoygu, 2023’te Rus ordusunun, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emirlerine uygun olarak “kalıcı gelişme” çizgisini sürdüreceğini söyledi.
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sergey şoygu, toplantı, rusya
sergey şoygu, toplantı, rusya
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ordu komutanlarıyla toplantı gerçekleştirdi
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün ordu komutanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, 2023’te “ilerici gelişme” politikasını devam ettireceklerini belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, bugün ordu komutanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, ordu komutanları 2022’deki faaliyetle ilgili raporlarını sundu ve önümüzdeki yıla ilişkin planlarını anlattı.
Şoygu, 2023’te Rus ordusunun, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emirlerine uygun olarak “kalıcı gelişme” çizgisini sürdüreceğini söyledi.