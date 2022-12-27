https://sputniknews.com.tr/20221227/rusya-insan-haklari-konseyi-uluslararasi-orgutler-kievin-suclari-karsisinda-susmayi-tercih-ediyor-1065114149.html

Rusya İnsan Hakları Konseyi: Uluslararası örgütler Kiev'in suçları karşısında susmayı tercih ediyor

Rusya İnsan Hakları Konseyi: Uluslararası örgütler Kiev'in suçları karşısında susmayı tercih ediyor

Rusya İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fadeyev, uluslararası kuruluşların Kiev'in işlediği suçlar karşısında susmayı tercih ettiklerini belirtti. 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T23:38+0300

2022-12-27T23:38+0300

2022-12-27T23:38+0300

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Rusya İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeriy Fadeyev gazetecilere demecinde, uluslararası kuruluşların Kiev'in işlediği suçlarla ilgili materyallere yanıt vermediğini, durumun farkında olduklarını ancak susmayı tercih ettiklerini söyledi.Fadeyev, “Yanıt yok. Bazen belgelerimizin onlara ulaştığı yönünde yanıt mektupları gönderiyorlar. Elbette durumun farkındalar ama mevcut siyasi durum nedeniyle seslerini çıkaramıyorlar. Kiev siyasi rejimini desteklemeyenler bile çenelerini kapalı tutmayı tercih ediyor” dedi.Daha önce Fadeyev, Kupyansk yakınlarında sivillerin infaz edildiği görüntüleri BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, AGİT, Avrupa Konseyi, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası kuruluşlara göndermişti. Fadeyev ayrıca, kasım ayında Makeyevka'da Rus savaş esirlerinin infazına ilişkin görüntüleri uluslararası kuruluşlara göndererek soruşturma talep etmişti.Rusya İnsan Hakları Konseyi, uluslararası kuruluşlara, yabancı insan hakları aktivistlerine, politikacılara ve gazetecilere periyodik olarak Ukraynalı askerlerin işlediği suçlarla ilgili materyaller gönderiyor.

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