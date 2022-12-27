https://sputniknews.com.tr/20221227/putin-zaporojyede-yasayan-kizin-yeni-yil-dilegini-gerceklestirdi-1065101156.html
Putin, Zaporojye'de yaşayan kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi
Putin, Zaporojye'de yaşayan kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Aleksandra Titarenko adlı kızın Yeni Yıl dileğini... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T16:07+0300
2022-12-27T16:07+0300
2022-12-27T16:07+0300
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Putin, 5 gün önce Kremlin Meydanı yanındaki Manej Sergi Sarayı'nda kurulan Gençlik Evi'nde çocuk ve gençlerle bir araya gelmiş ve dilek ağacından 3 çocuğun dilek kartını çekmişti. Rus liderin çektiği kartlardan birinde 8 yaşındaki Aleksandra'nın Velikiy Ustyug kentindeki Noel Baba Evi'ni ziyaret etme dileği çıkmıştı.Küçük kızın dileğini gerçekleştiren ve onu ailesiyle birlikte Noel Baba Evi'ne gönderen Putin, bugün Aleksandra'ya telefon ederek kendilerine ziyaret sırasında neler ikram edildiğini, her şeyin lezzetli olup olmadığını sordu.Putin, Aleksandra'dan kendi bahçelerinde yetiştirdikleri salatalıklardan yılbaşı hediyesi göndermesini de istedi.
https://sputniknews.com.tr/20221226/ruslarin-yuzde-74u-putinin-yaptiklarini-destekliyor-yuzde-78i-kendisine-guveniyor-1065064954.html
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rusya, ukrayna, zaporojye, yeni yıl, vladimir putin
rusya, ukrayna, zaporojye, yeni yıl, vladimir putin
Putin, Zaporojye'de yaşayan kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Aleksandra Titarenko adlı kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi.
Putin, 5 gün önce Kremlin Meydanı yanındaki Manej Sergi Sarayı'nda kurulan Gençlik Evi'nde çocuk ve gençlerle bir araya gelmiş ve dilek ağacından 3 çocuğun dilek kartını çekmişti. Rus liderin çektiği kartlardan birinde 8 yaşındaki Aleksandra'nın Velikiy Ustyug kentindeki Noel Baba Evi'ni ziyaret etme dileği çıkmıştı.
Küçük kızın dileğini gerçekleştiren ve onu ailesiyle birlikte Noel Baba Evi'ne gönderen Putin, bugün Aleksandra'ya telefon ederek kendilerine ziyaret sırasında neler ikram edildiğini, her şeyin lezzetli olup olmadığını sordu.
Putin, Aleksandra'dan kendi bahçelerinde yetiştirdikleri salatalıklardan yılbaşı hediyesi göndermesini de istedi.