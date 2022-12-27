https://sputniknews.com.tr/20221227/putin-zaporojyede-yasayan-kizin-yeni-yil-dilegini-gerceklestirdi-1065101156.html

Putin, Zaporojye'de yaşayan kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi

Putin, Zaporojye'de yaşayan kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Aleksandra Titarenko adlı kızın Yeni Yıl dileğini... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T16:07+0300

2022-12-27T16:07+0300

2022-12-27T16:07+0300

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Putin, 5 gün önce Kremlin Meydanı yanındaki Manej Sergi Sarayı'nda kurulan Gençlik Evi'nde çocuk ve gençlerle bir araya gelmiş ve dilek ağacından 3 çocuğun dilek kartını çekmişti. Rus liderin çektiği kartlardan birinde 8 yaşındaki Aleksandra'nın Velikiy Ustyug kentindeki Noel Baba Evi'ni ziyaret etme dileği çıkmıştı.Küçük kızın dileğini gerçekleştiren ve onu ailesiyle birlikte Noel Baba Evi'ne gönderen Putin, bugün Aleksandra'ya telefon ederek kendilerine ziyaret sırasında neler ikram edildiğini, her şeyin lezzetli olup olmadığını sordu.Putin, Aleksandra'dan kendi bahçelerinde yetiştirdikleri salatalıklardan yılbaşı hediyesi göndermesini de istedi.

https://sputniknews.com.tr/20221226/ruslarin-yuzde-74u-putinin-yaptiklarini-destekliyor-yuzde-78i-kendisine-guveniyor-1065064954.html

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