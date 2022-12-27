Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221227/putin-zaporojyede-yasayan-kizin-yeni-yil-dilegini-gerceklestirdi-1065101156.html
Putin, Zaporojye'de yaşayan kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi
Putin, Zaporojye'de yaşayan kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Aleksandra Titarenko adlı kızın Yeni Yıl dileğini... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T16:07+0300
2022-12-27T16:07+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
zaporojye
yeni yıl
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065100997_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f7f2ef1a6b173c9a6429447b1ab6977d.jpg
Putin, 5 gün önce Kremlin Meydanı yanındaki Manej Sergi Sarayı'nda kurulan Gençlik Evi'nde çocuk ve gençlerle bir araya gelmiş ve dilek ağacından 3 çocuğun dilek kartını çekmişti. Rus liderin çektiği kartlardan birinde 8 yaşındaki Aleksandra'nın Velikiy Ustyug kentindeki Noel Baba Evi'ni ziyaret etme dileği çıkmıştı.Küçük kızın dileğini gerçekleştiren ve onu ailesiyle birlikte Noel Baba Evi'ne gönderen Putin, bugün Aleksandra'ya telefon ederek kendilerine ziyaret sırasında neler ikram edildiğini, her şeyin lezzetli olup olmadığını sordu.Putin, Aleksandra'dan kendi bahçelerinde yetiştirdikleri salatalıklardan yılbaşı hediyesi göndermesini de istedi.
https://sputniknews.com.tr/20221226/ruslarin-yuzde-74u-putinin-yaptiklarini-destekliyor-yuzde-78i-kendisine-guveniyor-1065064954.html
rusya
ukrayna
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065100997_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b9729c888877e4c95f7a92453291a5a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, zaporojye, yeni yıl, vladimir putin
rusya, ukrayna, zaporojye, yeni yıl, vladimir putin

Putin, Zaporojye'de yaşayan kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi

16:07 27.12.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Aleksandra Titarenko adlı kızın Yeni Yıl dileğini gerçekleştirdi.
Putin, 5 gün önce Kremlin Meydanı yanındaki Manej Sergi Sarayı'nda kurulan Gençlik Evi'nde çocuk ve gençlerle bir araya gelmiş ve dilek ağacından 3 çocuğun dilek kartını çekmişti. Rus liderin çektiği kartlardan birinde 8 yaşındaki Aleksandra'nın Velikiy Ustyug kentindeki Noel Baba Evi'ni ziyaret etme dileği çıkmıştı.
Küçük kızın dileğini gerçekleştiren ve onu ailesiyle birlikte Noel Baba Evi'ne gönderen Putin, bugün Aleksandra'ya telefon ederek kendilerine ziyaret sırasında neler ikram edildiğini, her şeyin lezzetli olup olmadığını sordu.
Putin, Aleksandra'dan kendi bahçelerinde yetiştirdikleri salatalıklardan yılbaşı hediyesi göndermesini de istedi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
DÜNYA
Rusların yüzde 74’ü Putin’in yaptıklarını destekliyor, yüzde 78’i kendisine güveniyor
Dün, 20:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала