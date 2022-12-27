https://sputniknews.com.tr/20221227/peruda-sular-durulmuyor-yolsuzluk-sorusturmasinda-6-general-tutuklandi-1065078820.html
Peru'da sular durulmuyor: Yolsuzluk soruşturmasında 6 general tutuklandı
Peru'da sular durulmuyor: Yolsuzluk soruşturmasında 6 general tutuklandı
Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 6 generalin tutuklandığı bildirildi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T03:30+0300
2022-12-27T03:30+0300
2022-12-27T03:30+0300
dünya
peru
pedro castillo
soruşturma
yolsuzluk soruşturması
general
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Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınmasından bu yana sular durulmuyor.Peru Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Castillo’nun görevde olduğu süre boyunca bazı askeri ve polis yöneticilerini para karşılığında haksız yere terfi ettirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 6 generalin Yolsuzlukla Mücadele Ekibi tarafından tutuklandıkları ifade edildi. Başsavcılık ayrıca, soruşturma çerçevesinde 26 noktaya baskın düzenlendiğini açıkladı.Polisin de destek verdiği operasyonlarda, Castillo hükümetinin eski Savunma Bakanı Walter Ayala’nın da evine baskın düzenlenirken, burada askeri personelin haksız terfileriyle ilişkili bazı belge ve cihazların ele geçirildiği bildirildi. Olayın ardından basına konuşan eski Bakan Ayala, baskının bir şov olduğunu belirterek, “Gereksizdi, çünkü hiçbir şey bulamadılar” dedi.Peru Cumhuriyet Kongresi’ni 7 Aralık’ta feshettiğini açıkladıktan sonra görevden alınarak 'isyan' suçlamasıyla tutuklanan Castillo, 6 ayrı yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya bulunuyor.Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Castillo, başkent Lima yakınlarındaki Barbadillo Hapishanesi'nde tutuklu bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/peru-cumhurbaskanligindan-azledilen-castillo-destekcilerinin-protestolarinda-7-kisi-oldu-1064513962.html
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peru, pedro castillo, soruşturma, yolsuzluk soruşturması, general, tutuklama
peru, pedro castillo, soruşturma, yolsuzluk soruşturması, general, tutuklama
Peru'da sular durulmuyor: Yolsuzluk soruşturmasında 6 general tutuklandı
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Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 6 generalin tutuklandığı bildirildi.
Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınmasından bu yana sular durulmuyor.
Peru Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Castillo’nun görevde olduğu süre boyunca bazı askeri ve polis yöneticilerini para karşılığında haksız yere terfi ettirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 6 generalin Yolsuzlukla Mücadele Ekibi tarafından tutuklandıkları ifade edildi. Başsavcılık ayrıca, soruşturma çerçevesinde 26 noktaya baskın düzenlendiğini açıkladı.
Polisin de destek verdiği operasyonlarda, Castillo hükümetinin eski Savunma Bakanı Walter Ayala’nın da evine baskın düzenlenirken, burada askeri personelin haksız terfileriyle ilişkili bazı belge ve cihazların ele geçirildiği bildirildi.
Olayın ardından basına konuşan eski Bakan Ayala, baskının bir şov olduğunu belirterek, “Gereksizdi, çünkü hiçbir şey bulamadılar” dedi.
Peru Cumhuriyet Kongresi’ni 7 Aralık’ta feshettiğini açıkladıktan sonra görevden alınarak 'isyan' suçlamasıyla tutuklanan Castillo, 6 ayrı yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya bulunuyor.
Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Castillo, başkent Lima yakınlarındaki Barbadillo Hapishanesi'nde tutuklu bulunuyor.