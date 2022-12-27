https://sputniknews.com.tr/20221227/oldu-denilen-armagan-caglayan-sputnike-konustu-oh-cekip-aglamaya-basladi-1065136655.html
‘Öldü’ denilen Armağan Çağlayan, Sputnik’e konuştu: Oh çekip ağlamaya başladı
‘Öldü’ denilen Armağan Çağlayan, Sputnik’e konuştu: Oh çekip ağlamaya başladı
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programı sosyal medyada “öldü” paylaşımları yapan Armağan Çağlayan’ı yayına aldı. Eski Kültür Bakanı... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T21:00+0300
2022-12-27T21:00+0300
2022-12-28T16:07+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
armağan çağlayan
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‘Öldü’ denilen Armağan Çağlayan, Sputnik’e konuştu: Oh çekip ağlamaya başladı
‘Öldü’ denilen Armağan Çağlayan, Sputnik’e konuştu: Oh çekip ağlamaya başladı
Sosyal medyada hakkında öldüğü yönünde haberler çıkan televizyon programcısı Armağan Çağlayan, Radyo Sputnik’e konuştu. Çağlayan, esprili bir dille ‘Yeni bir Çaycı Hüseyin de benden yaratacaklar galiba’ dedi.Armağan Çağlayan: ‘oh çekip ağlamaya başladı’Çağlayan, ‘Öldü haberinden sonra ölen insanı aramak da biraz garip değil mi?’ sorusuna ise şöyle yanıt verdi:“O benim de aklıma geldi. Arkadaşıma bunu sordum hatta. ‘Etrafındaki kimsenin numarası yok, elbet biri açar diye düşündüm’ dedi. Ben açınca ‘oh’ çekip ağlamaya başladı.Ercan Karakaş: Siyasi sorumluluğu olan biri cumhurbaşkanı olmalıArmağan Çağlayan’dan sonra yayına bağlanan Eski Kültür Bakanı, SODEV Onursal Başkanı Ercan Karakaş ise cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına değindi.Ercan Karakaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İstanbul için sandığı getirin’ çağrısıyla ilgili, Enver Aysever’in “Kazanılmış seçim tartışmaya açılmamalıydı. Biz hukuka yaslanmak zorundayız. Kanaatiniz nedir?” sorusuna “Elbette CHP’nin geçmiş dönemde yaptığı yanlışlar var. Referandum konusunda var, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda var. Bunlar duruyor. Fakat önümüzde 20 yıl sonra yeni bir ufuk açılıyor. Altılı Masa sözünü de pek kullanmıyorum. Bu bir Demokrasi İttifakı. Bu seçimler kazanılmış seçimlerdir, biz önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz” diye yanıt verdi.Karakaş, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili ise “Siyasi sorumluluğu olan biri cumhurbaşkanı olmalı” yorumunda bulundu.
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2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, armağan çağlayan, аудио
radyo, armağan çağlayan, аудио
‘Öldü’ denilen Armağan Çağlayan, Sputnik’e konuştu: Oh çekip ağlamaya başladı
21:00 27.12.2022 (güncellendi: 16:07 28.12.2022) Abone ol
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programı sosyal medyada “öldü” paylaşımları yapan Armağan Çağlayan’ı yayına aldı. Eski Kültür Bakanı Ercan Karataş da Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasını yorumladı.
Sosyal medyada hakkında öldüğü yönünde haberler çıkan televizyon programcısı Armağan Çağlayan, Radyo Sputnik’e konuştu. Çağlayan, esprili bir dille ‘Yeni bir Çaycı Hüseyin de benden yaratacaklar galiba’ dedi.
Armağan Çağlayan: ‘oh çekip ağlamaya başladı’
Çağlayan, ‘Öldü haberinden sonra ölen insanı aramak da biraz garip değil mi?’ sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
“O benim de aklıma geldi. Arkadaşıma bunu sordum hatta. ‘Etrafındaki kimsenin numarası yok, elbet biri açar diye düşündüm’ dedi. Ben açınca ‘oh’ çekip ağlamaya başladı.
Ercan Karakaş: Siyasi sorumluluğu olan biri cumhurbaşkanı olmalı
Armağan Çağlayan’dan sonra yayına bağlanan Eski Kültür Bakanı, SODEV Onursal Başkanı Ercan Karakaş ise cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına değindi.
Ercan Karakaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İstanbul için sandığı getirin’ çağrısıyla ilgili, Enver Aysever’in “Kazanılmış seçim tartışmaya açılmamalıydı. Biz hukuka yaslanmak zorundayız. Kanaatiniz nedir?” sorusuna “Elbette CHP’nin geçmiş dönemde yaptığı yanlışlar var. Referandum konusunda var, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda var. Bunlar duruyor. Fakat önümüzde 20 yıl sonra yeni bir ufuk açılıyor. Altılı Masa sözünü de pek kullanmıyorum. Bu bir Demokrasi İttifakı. Bu seçimler kazanılmış seçimlerdir, biz önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz” diye yanıt verdi.
Karakaş, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili ise “Siyasi sorumluluğu olan biri cumhurbaşkanı olmalı” yorumunda bulundu.