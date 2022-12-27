https://sputniknews.com.tr/20221227/netflixin-ilk-canli-yayin-sovunun-tarihi-belli-oldu-1065090979.html

Netflix'in ilk canlı yayın şovunun tarihi belli oldu

Netflix'in ilk canlı yayın şovunun tarihi belli oldu

Netflix'in YouTube hesabından paylaşılan videoda Chris Rock, ilk canlı yayın şovunun 5 Mart'ta izleyicilerle buluşacağını duyurdu. 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T13:17+0300

2022-12-27T13:17+0300

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yaşam

chris rock

netflix

gösteri

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Online dizi-film platformu Netflix'in ilk canlı yayın şovunun tarihi belli oldu. Platformun YouTube hesabından paylaşılan videoda Chris Rock, etkinliğin 5 Mart'ta izleyicilerle buluşacağı kaydedildi.Canlı gösteri, Rock'ın ilk kez Şubat 2018'de yayımlanan 'Chris Rock: Tamborine' şovundan sonra ikinci Netflix özel stand-up gösterisi olacak.Daha önce Netflix'in stand-up ve komedi formatlarından sorumlu başkan yardımcısı Robbie Praw, yaptığı açıklamada, "Chris Rock bizim neslimizin en ikonik ve önemli komedi sanatçılarından biri" demişti.Praw, "Tüm dünyanın canlı bir Chris Rock komedi etkinliğini deneyimleyebilecek ve Netflix tarihinin bir parçası haline gelebilecek olmasından dolayı heyecanlıyız. Bu unutulmaz bir an olacak ve meşaleyi taşıyanın Chris olmasından büyük onur duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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chris rock, netflix, gösteri