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Netflix'in ilk canlı yayın şovunun tarihi belli oldu
Netflix'in ilk canlı yayın şovunun tarihi belli oldu
Netflix'in YouTube hesabından paylaşılan videoda Chris Rock, ilk canlı yayın şovunun 5 Mart'ta izleyicilerle buluşacağını duyurdu. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T13:17+0300
2022-12-27T13:17+0300
yaşam
chris rock
netflix
gösteri
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Online dizi-film platformu Netflix'in ilk canlı yayın şovunun tarihi belli oldu. Platformun YouTube hesabından paylaşılan videoda Chris Rock, etkinliğin 5 Mart'ta izleyicilerle buluşacağı kaydedildi.Canlı gösteri, Rock'ın ilk kez Şubat 2018'de yayımlanan 'Chris Rock: Tamborine' şovundan sonra ikinci Netflix özel stand-up gösterisi olacak.Daha önce Netflix'in stand-up ve komedi formatlarından sorumlu başkan yardımcısı Robbie Praw, yaptığı açıklamada, "Chris Rock bizim neslimizin en ikonik ve önemli komedi sanatçılarından biri" demişti.Praw, "Tüm dünyanın canlı bir Chris Rock komedi etkinliğini deneyimleyebilecek ve Netflix tarihinin bir parçası haline gelebilecek olmasından dolayı heyecanlıyız. Bu unutulmaz bir an olacak ve meşaleyi taşıyanın Chris olmasından büyük onur duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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chris rock, netflix, gösteri
chris rock, netflix, gösteri

Netflix'in ilk canlı yayın şovunun tarihi belli oldu

13:17 27.12.2022
© AFP 2022Chris Rock
Chris Rock - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022
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Netflix'in YouTube hesabından paylaşılan videoda Chris Rock, ilk canlı yayın şovunun 5 Mart'ta izleyicilerle buluşacağını duyurdu.
Online dizi-film platformu Netflix'in ilk canlı yayın şovunun tarihi belli oldu. Platformun YouTube hesabından paylaşılan videoda Chris Rock, etkinliğin 5 Mart'ta izleyicilerle buluşacağı kaydedildi.
Canlı gösteri, Rock'ın ilk kez Şubat 2018'de yayımlanan 'Chris Rock: Tamborine' şovundan sonra ikinci Netflix özel stand-up gösterisi olacak.
Daha önce Netflix'in stand-up ve komedi formatlarından sorumlu başkan yardımcısı Robbie Praw, yaptığı açıklamada, "Chris Rock bizim neslimizin en ikonik ve önemli komedi sanatçılarından biri" demişti.
Praw, "Tüm dünyanın canlı bir Chris Rock komedi etkinliğini deneyimleyebilecek ve Netflix tarihinin bir parçası haline gelebilecek olmasından dolayı heyecanlıyız. Bu unutulmaz bir an olacak ve meşaleyi taşıyanın Chris olmasından büyük onur duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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