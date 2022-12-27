NASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı

© NASAAmerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegeni görüntülemeye devam ediyor.
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegeni görüntülemeye devam ediyor.
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Uzay aracında yer alan HiRISE kamerası Mars’ta kış mevsimine ait manzaralar paylaştı.
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26 Aralık'ta kızıl gezegen, 687 Dünya günü sürecek olan kendi yeni yılına başladı.
© NASA4 mevsim yaşanan Mars'ta yazları ılık olan Mars'ta kış oldukça soğuk geçiyor ve sıcaklıklar eksi 123 santigrat dereceye kadar düşüyor.
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4 mevsim yaşanan Mars'ta yazları ılık olan Mars'ta kış oldukça soğuk geçiyor ve sıcaklıklar eksi 123 santigrat dereceye kadar düşüyor.
© NASADünya’daki kar taneleri, kristal şeklinde altı kenarlı bir yapıya sahipken Mars’taki karlar karbon dioksit temelli olduğunda kuru buz kar taneleri küp şeklinde meydana geliyor.
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Dünya’daki kar taneleri, kristal şeklinde altı kenarlı bir yapıya sahipken Mars’taki karlar karbon dioksit temelli olduğunda kuru buz kar taneleri küp şeklinde meydana geliyor.