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NASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı
NASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı
NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracı, Mars'taki kış mevsiminden yeni fotoğraflar gönderdi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T13:18+0300
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nasa, fotoğraf, mars, фото, kış
nasa, fotoğraf, mars, фото, kış

NASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı

13:18 27.12.2022 (güncellendi: 13:27 27.12.2022)
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NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracı, Mars'taki kış mevsiminden yeni fotoğraflar gönderdi.
© NASAAmerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegeni görüntülemeye devam ediyor.
NASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı - Sputnik Türkiye
1/5
© NASA
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegeni görüntülemeye devam ediyor.
© NASAUzay aracında yer alan HiRISE kamerası Mars’ta kış mevsimine ait manzaralar paylaştı.
NASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı - Sputnik Türkiye
2/5
© NASA
Uzay aracında yer alan HiRISE kamerası Mars’ta kış mevsimine ait manzaralar paylaştı.
© NASA26 Aralık'ta kızıl gezegen, 687 Dünya günü sürecek olan kendi yeni yılına başladı.
NASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı - Sputnik Türkiye
3/5
© NASA
26 Aralık'ta kızıl gezegen, 687 Dünya günü sürecek olan kendi yeni yılına başladı.
© NASA4 mevsim yaşanan Mars'ta yazları ılık olan Mars'ta kış oldukça soğuk geçiyor ve sıcaklıklar eksi 123 santigrat dereceye kadar düşüyor.
NASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı - Sputnik Türkiye
4/5
© NASA
4 mevsim yaşanan Mars'ta yazları ılık olan Mars'ta kış oldukça soğuk geçiyor ve sıcaklıklar eksi 123 santigrat dereceye kadar düşüyor.
© NASADünya’daki kar taneleri, kristal şeklinde altı kenarlı bir yapıya sahipken Mars’taki karlar karbon dioksit temelli olduğunda kuru buz kar taneleri küp şeklinde meydana geliyor.
NASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı - Sputnik Türkiye
5/5
© NASA
Dünya’daki kar taneleri, kristal şeklinde altı kenarlı bir yapıya sahipken Mars’taki karlar karbon dioksit temelli olduğunda kuru buz kar taneleri küp şeklinde meydana geliyor.
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