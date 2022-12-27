https://sputniknews.com.tr/20221227/memur--sen-asgari-ucretteki-iyilestirme-kadar-zam-yapilmali-1065105557.html
Memur- Sen: Asgari ücretteki iyileştirme kadar zam yapılmalı
Memur- Sen: Asgari ücretteki iyileştirme kadar zam yapılmalı
: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Yalçın, "Memura ek zam talebini dile getirdik... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T17:33+0300
2022-12-27T17:33+0300
2022-12-27T17:33+0300
yaşam
memur sendikaları konfederasyonu
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Milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili önemli bir görüşme gerçekleşti.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi."ASGARİ ÜCRET İYİLEŞTİRMESİ MEMURA DA YAPILMALI"Yalçın, Bakan Bilgin'le görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Memura ek zam talebini dile getirdik. Vergi matrahları konusunda huzursuzluğumuz var. Aldığımız ücret geri gidiyor. Matrah kaynaklı aldıkları ücreti kaybediyorlar. Bunu aktarmış olduk. Asgari ücretteki yapılan düzenleme aynı zamanda sahanın okunduğunu ve göründüğünü gösteriyor. Bunun memurlar açısından da aynı şartların geçerli olmalı. Asgari ücretteki artış burada da temel alınmalı. Asgari ücretteki iyileştirme memura da yapılmalı. Ek zam yapılması zaruret olmuştur. Asgari ücrete iyileştirme sonrası etiketler de değişti. Bakan Bilgin, aralık ayı enflasyonu sonrası bu konuyu belirleyeceklerini söyledi. Vergide ya matrahlar yükseltilmeli ya da vergi sabitlenmeli."MEMUR ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre 6 ayda bir zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı toplu sözleşme zammını geçerse aradaki fark kadar enflasyon zammına hak kazanıyorlar.Yılın ikinci yarısı için beş aylık enflasyon rakamları baz alındığında memurun 2023 Ocak ayı için toplam zam oranı yüzde 15,04 düzeyinde bulunuyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrası memurun zam oranı netleşecek. Netleşecek rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor.
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memur sendikaları konfederasyonu
memur sendikaları konfederasyonu
Memur- Sen: Asgari ücretteki iyileştirme kadar zam yapılmalı
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: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Yalçın, "Memura ek zam talebini dile getirdik. Asgari ücretteki iyileştirme memura da yapılmalı" dedi.
Milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili önemli bir görüşme gerçekleşti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.
"ASGARİ ÜCRET İYİLEŞTİRMESİ MEMURA DA YAPILMALI"
Yalçın, Bakan Bilgin'le görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Memura ek zam talebini dile getirdik. Vergi matrahları konusunda huzursuzluğumuz var. Aldığımız ücret geri gidiyor. Matrah kaynaklı aldıkları ücreti kaybediyorlar. Bunu aktarmış olduk. Asgari ücretteki yapılan düzenleme aynı zamanda sahanın okunduğunu ve göründüğünü gösteriyor. Bunun memurlar açısından da aynı şartların geçerli olmalı. Asgari ücretteki artış burada da temel alınmalı. Asgari ücretteki iyileştirme memura da yapılmalı. Ek zam yapılması zaruret olmuştur. Asgari ücrete iyileştirme sonrası etiketler de değişti. Bakan Bilgin, aralık ayı enflasyonu sonrası bu konuyu belirleyeceklerini söyledi. Vergide ya matrahlar yükseltilmeli ya da vergi sabitlenmeli."
MEMUR ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre 6 ayda bir zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı toplu sözleşme zammını geçerse aradaki fark kadar enflasyon zammına hak kazanıyorlar.
Yılın ikinci yarısı için beş aylık enflasyon rakamları baz alındığında memurun 2023 Ocak ayı için toplam zam oranı yüzde 15,04 düzeyinde bulunuyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrası memurun zam oranı netleşecek. Netleşecek rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor.