Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221227/medvedevin-2023-ongorulerine-once-hayran-kalan-musk-tepkiler-uzerine-absurt-diye-burun-kivirdi-1065088738.html
Medvedev'in 2023 öngörülerine önce hayran kalan Musk, tepkiler üzerine 'absürt' diye burun kıvırdı
Medvedev'in 2023 öngörülerine önce hayran kalan Musk, tepkiler üzerine 'absürt' diye burun kıvırdı
Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, gelecekle ilgili kehanetlerini tweet zinciri olarak yayımladı. Dünya Başkanı gibi davranan Twitter patronu Elon... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T12:59+0300
2022-12-27T12:59+0300
dünya
dmitriy medvedev
elon musk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/11/1064710681_0:50:1200:725_1920x0_80_0_0_b3cafe1cb61d32c66536ad153935c8ff.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, varil petrol fiyatının 150 dolara, bin metreküp gaz fiyatının 5 bin dolara yükseleceği, Avrupa Birliği’nin (AB) parçalanacağı, ABD’de iç savaş çıkacağı, Kaliforniya ve Teksas'ın bağımsızlık ilan edeceği, içsavaş sonunda Cumhuriyetçi eyaletlerin Elon Musk’ı başkan seçeceği kehanetleriyle Musk'ın kafasını karıştırdı. Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasından beri Batı'ya karşı kendisinden beklenmeyecek keskinlikte açıklamalarda bulunan ve bu hafta askeri tedarikte yeni bir üst düzey pozisyon üstlenen Medvedev, 2023'te olabileceğine inandığı 10 şeyi, sıralarken, bunların 'en çılgın ve hatta absürt' olasılıklar olduğu uyarısını da yaptı. Dünya Başkanı tarzında davranan Tesla, Space X ve Twitter patronu, Medvedev'in tweet zincirini önce 'destansı' diyerek övdü.Kehanetleri hayretten ağzı açık emojisiyle taltif eden yüksek teknoloji milyarderi, Medvedev'in başlığına bağlantı ekleyerek "Bunu bana bir yıl içinde hatırlatın" diye tweet de attı.Ancak 'ABD'nin ve kendi işletmelerinin çıkarlarına ihanet ettiği' gibi suçlamalarla karşılaşan Musk, saatler sonra pozisyon değiştirip 'absürt' diye burun kıvırdı:"Bunlar kesinlikle şimdiye kadar duyduğum en saçma tahminler, aynı zamanda yapay zekanın ve sürdürülebilir enerjinin ilerlemesine dair şaşırtıcı bir farkındalık eksikliğini gösteriyor."Bu ikili daha önce de Twitter'da atıştı. Ekimde Medvedev'i Liz Truss'ı Britanya tarihine en kısa süre görev yapan başbakan olarak geçtiği için trollemesini iltifatlarla karşılayan Musk, yine tepkiler üzerine çark edip ardından Rus yetkiliyi Ukrayna operasyonu gerekçesiyle azarladı.
https://sputniknews.com.tr/20221226/medvedevden-2023-ile-ilgili-futuristik-tahmin-ab-dagilacak-abdde-ic-savas-cikacak-1065072138.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/11/1064710681_84:0:1116:774_1920x0_80_0_0_c74bb9909b32a470592466c471f9e6b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy medvedev, elon musk
dmitriy medvedev, elon musk

Medvedev'in 2023 öngörülerine önce hayran kalan Musk, tepkiler üzerine 'absürt' diye burun kıvırdı

12:59 27.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
Abone olTelegram
Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, gelecekle ilgili kehanetlerini tweet zinciri olarak yayımladı. Dünya Başkanı gibi davranan Twitter patronu Elon Musk, kendisini de kapsayan kehanet silsilesine hayretten ağzı açık emoji, 'destansı zincir' ve son olarak 'absürt' sözleriyle tepki verdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, varil petrol fiyatının 150 dolara, bin metreküp gaz fiyatının 5 bin dolara yükseleceği, Avrupa Birliği’nin (AB) parçalanacağı, ABD’de iç savaş çıkacağı, Kaliforniya ve Teksas'ın bağımsızlık ilan edeceği, içsavaş sonunda Cumhuriyetçi eyaletlerin Elon Musk’ı başkan seçeceği kehanetleriyle Musk'ın kafasını karıştırdı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasından beri Batı'ya karşı kendisinden beklenmeyecek keskinlikte açıklamalarda bulunan ve bu hafta askeri tedarikte yeni bir üst düzey pozisyon üstlenen Medvedev, 2023'te olabileceğine inandığı 10 şeyi, sıralarken, bunların 'en çılgın ve hatta absürt' olasılıklar olduğu uyarısını da yaptı.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
DÜNYA
Medvedev’den 2023 ile ilgili ‘fütüristik tahmin’: AB dağılacak, ABD’de iç savaş çıkacak
Dün, 23:07
Dünya Başkanı tarzında davranan Tesla, Space X ve Twitter patronu, Medvedev'in tweet zincirini önce 'destansı' diyerek övdü.
Kehanetleri hayretten ağzı açık emojisiyle taltif eden yüksek teknoloji milyarderi, Medvedev'in başlığına bağlantı ekleyerek "Bunu bana bir yıl içinde hatırlatın" diye tweet de attı.
Ancak 'ABD'nin ve kendi işletmelerinin çıkarlarına ihanet ettiği' gibi suçlamalarla karşılaşan Musk, saatler sonra pozisyon değiştirip 'absürt' diye burun kıvırdı:
"Bunlar kesinlikle şimdiye kadar duyduğum en saçma tahminler, aynı zamanda yapay zekanın ve sürdürülebilir enerjinin ilerlemesine dair şaşırtıcı bir farkındalık eksikliğini gösteriyor."
Bu ikili daha önce de Twitter'da atıştı. Ekimde Medvedev'i Liz Truss'ı Britanya tarihine en kısa süre görev yapan başbakan olarak geçtiği için trollemesini iltifatlarla karşılayan Musk, yine tepkiler üzerine çark edip ardından Rus yetkiliyi Ukrayna operasyonu gerekçesiyle azarladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала