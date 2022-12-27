https://sputniknews.com.tr/20221227/medvedevin-2023-ongorulerine-once-hayran-kalan-musk-tepkiler-uzerine-absurt-diye-burun-kivirdi-1065088738.html

Medvedev'in 2023 öngörülerine önce hayran kalan Musk, tepkiler üzerine 'absürt' diye burun kıvırdı

Medvedev'in 2023 öngörülerine önce hayran kalan Musk, tepkiler üzerine 'absürt' diye burun kıvırdı

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, gelecekle ilgili kehanetlerini tweet zinciri olarak yayımladı. Dünya Başkanı gibi davranan Twitter patronu Elon... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T12:59+0300

2022-12-27T12:59+0300

2022-12-27T12:59+0300

dünya

dmitriy medvedev

elon musk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/11/1064710681_0:50:1200:725_1920x0_80_0_0_b3cafe1cb61d32c66536ad153935c8ff.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, varil petrol fiyatının 150 dolara, bin metreküp gaz fiyatının 5 bin dolara yükseleceği, Avrupa Birliği’nin (AB) parçalanacağı, ABD’de iç savaş çıkacağı, Kaliforniya ve Teksas'ın bağımsızlık ilan edeceği, içsavaş sonunda Cumhuriyetçi eyaletlerin Elon Musk’ı başkan seçeceği kehanetleriyle Musk'ın kafasını karıştırdı. Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasından beri Batı'ya karşı kendisinden beklenmeyecek keskinlikte açıklamalarda bulunan ve bu hafta askeri tedarikte yeni bir üst düzey pozisyon üstlenen Medvedev, 2023'te olabileceğine inandığı 10 şeyi, sıralarken, bunların 'en çılgın ve hatta absürt' olasılıklar olduğu uyarısını da yaptı. Dünya Başkanı tarzında davranan Tesla, Space X ve Twitter patronu, Medvedev'in tweet zincirini önce 'destansı' diyerek övdü.Kehanetleri hayretten ağzı açık emojisiyle taltif eden yüksek teknoloji milyarderi, Medvedev'in başlığına bağlantı ekleyerek "Bunu bana bir yıl içinde hatırlatın" diye tweet de attı.Ancak 'ABD'nin ve kendi işletmelerinin çıkarlarına ihanet ettiği' gibi suçlamalarla karşılaşan Musk, saatler sonra pozisyon değiştirip 'absürt' diye burun kıvırdı:"Bunlar kesinlikle şimdiye kadar duyduğum en saçma tahminler, aynı zamanda yapay zekanın ve sürdürülebilir enerjinin ilerlemesine dair şaşırtıcı bir farkındalık eksikliğini gösteriyor."Bu ikili daha önce de Twitter'da atıştı. Ekimde Medvedev'i Liz Truss'ı Britanya tarihine en kısa süre görev yapan başbakan olarak geçtiği için trollemesini iltifatlarla karşılayan Musk, yine tepkiler üzerine çark edip ardından Rus yetkiliyi Ukrayna operasyonu gerekçesiyle azarladı.

https://sputniknews.com.tr/20221226/medvedevden-2023-ile-ilgili-futuristik-tahmin-ab-dagilacak-abdde-ic-savas-cikacak-1065072138.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, elon musk