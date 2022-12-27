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https://sputniknews.com.tr/20221227/mariupolden-300-cocuk-kremlin-sarayindaki-yeni-yil-agacini-ziyaret-etti-1065113758.html
Mariupol'den 300 çocuk, Kremlin Sarayı'ndaki Yeni Yıl ağacını ziyaret etti
Mariupol'den 300 çocuk, Kremlin Sarayı'ndaki Yeni Yıl ağacını ziyaret etti
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sırasında en şiddetli çatışmalara sahne olan ve Rus güçleri tarafından özgürleştirilen Mariupol... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T23:28+0300
2022-12-27T23:28+0300
mariupol
dünya
çocuk
kremlin
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Rusya Çocuk ve Gençlik Hareketi'nin organize ettiği etkinlik hakkında söz konusu sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamaya göre Mariupol'den 300 çocuk, 'Yeni Yıl Yolculuğu' projesi kapsamında Kremlin Sarayı'na götürüldü.Moskova'da çok sıcak bir şekilde karşılanan çocuklar, Kremlin Sarayı'na giderek Rusya'nın ana Yeni Yıl ağacını ilk kez gördü.Rusya Çocuk ve Gençlik Hareketi'nin lideri Grigoriy Gurov, bu tür etkinliklerin çocukların sadece yılbaşının yaklaştığını hissetmelerini değil, ayrıca her zor durumda sıcak kanlı ve şefkatli kişilerin yanlarında olacağı konusunda güven duymalarını sağladığını vurguladı.
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mariupol, çocuk, kremlin
mariupol, çocuk, kremlin

Mariupol'den 300 çocuk, Kremlin Sarayı'ndaki Yeni Yıl ağacını ziyaret etti

23:28 27.12.2022
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinMariupol'daki çocuklar Noel ağacı
Mariupol'daki çocuklar Noel ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
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Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sırasında en şiddetli çatışmalara sahne olan ve Rus güçleri tarafından özgürleştirilen Mariupol kentinden 300 çocuk, Moskova'da Kremlin Sarayı'nda kurulan Yeni Yıl ağacını ziyaret etti.
Rusya Çocuk ve Gençlik Hareketi'nin organize ettiği etkinlik hakkında söz konusu sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamaya göre Mariupol'den 300 çocuk, 'Yeni Yıl Yolculuğu' projesi kapsamında Kremlin Sarayı'na götürüldü.

Moskova'da çok sıcak bir şekilde karşılanan çocuklar, Kremlin Sarayı'na giderek Rusya'nın ana Yeni Yıl ağacını ilk kez gördü.

Rusya Çocuk ve Gençlik Hareketi'nin lideri Grigoriy Gurov, bu tür etkinliklerin çocukların sadece yılbaşının yaklaştığını hissetmelerini değil, ayrıca her zor durumda sıcak kanlı ve şefkatli kişilerin yanlarında olacağı konusunda güven duymalarını sağladığını vurguladı.
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