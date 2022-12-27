https://sputniknews.com.tr/20221227/mariupolden-300-cocuk-kremlin-sarayindaki-yeni-yil-agacini-ziyaret-etti-1065113758.html

Mariupol'den 300 çocuk, Kremlin Sarayı'ndaki Yeni Yıl ağacını ziyaret etti

Mariupol'den 300 çocuk, Kremlin Sarayı'ndaki Yeni Yıl ağacını ziyaret etti

Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sırasında en şiddetli çatışmalara sahne olan ve Rus güçleri tarafından özgürleştirilen Mariupol... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T23:28+0300

2022-12-27T23:28+0300

2022-12-27T23:28+0300

mariupol

dünya

çocuk

kremlin

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Rusya Çocuk ve Gençlik Hareketi'nin organize ettiği etkinlik hakkında söz konusu sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamaya göre Mariupol'den 300 çocuk, 'Yeni Yıl Yolculuğu' projesi kapsamında Kremlin Sarayı'na götürüldü.Moskova'da çok sıcak bir şekilde karşılanan çocuklar, Kremlin Sarayı'na giderek Rusya'nın ana Yeni Yıl ağacını ilk kez gördü.Rusya Çocuk ve Gençlik Hareketi'nin lideri Grigoriy Gurov, bu tür etkinliklerin çocukların sadece yılbaşının yaklaştığını hissetmelerini değil, ayrıca her zor durumda sıcak kanlı ve şefkatli kişilerin yanlarında olacağı konusunda güven duymalarını sağladığını vurguladı.

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mariupol, çocuk, kremlin