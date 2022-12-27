https://sputniknews.com.tr/20221227/lukasenko-putinle-minskte-ele-aldigimiz-bircok-sorunu-cozume-kavusturduk-1065111114.html
Lukaşenko: Putin’le Minsk’te ele aldığımız birçok sorunu çözüme kavuşturduk
Lukaşenko: Putin’le Minsk’te ele aldığımız birçok sorunu çözüme kavuşturduk
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le Minsk’teki görüşmede ele aldıkları birçok sorunu çözüme kavuşturduklarını belirtti. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T20:44+0300
2022-12-27T20:44+0300
2022-12-27T20:44+0300
dünya
rusya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
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St. Petersburg’da, BDT liderlerinin gayri resmi zirvesinin ikinci gününde Putin’le bir araya gelen Lukaşenko, “Birileri, bizim sadece çay içtiğimizi sanıyorsa şunu söylemem gerekiyor ki, dün sizinle birlikte sadece çay içmedik, gece geç saatlerde eve dönerken birçok sorunu ele aldık. Bazen bu tür şeyler bazı ülkelerin yıllarını alıyor. Dün akşam, Minsk’teki diyalogun devamı niteliğinde birçok konuyu açıklığa kavuşturduk. Bu diyalog büyük ölçüde ekonomiyle ilgili” ifadesini kullandı.Belarus lideri, “Dün birçok konuda nihai anlaşma sağlandığı için teşekkür ederim. Hükümetler bu anlaşmalar üzerinde son çalışmalar yapıyor. Ama artık bize soracakları bir şeyleri yok. Onların istediği her şeyi artık çözüme kavuşturduk” diye ekledi.
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
Lukaşenko: Putin’le Minsk’te ele aldığımız birçok sorunu çözüme kavuşturduk
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le Minsk’teki görüşmede ele aldıkları birçok sorunu çözüme kavuşturduklarını belirtti.
St. Petersburg’da, BDT liderlerinin gayri resmi zirvesinin ikinci gününde Putin’le bir araya gelen Lukaşenko, “Birileri, bizim sadece çay içtiğimizi sanıyorsa şunu söylemem gerekiyor ki, dün sizinle birlikte sadece çay içmedik, gece geç saatlerde eve dönerken birçok sorunu ele aldık. Bazen bu tür şeyler bazı ülkelerin yıllarını alıyor. Dün akşam, Minsk’teki diyalogun devamı niteliğinde birçok konuyu açıklığa kavuşturduk. Bu diyalog büyük ölçüde ekonomiyle ilgili” ifadesini kullandı.
Belarus lideri, “Dün birçok konuda nihai anlaşma sağlandığı için teşekkür ederim. Hükümetler bu anlaşmalar üzerinde son çalışmalar yapıyor. Ama artık bize soracakları bir şeyleri yok. Onların istediği her şeyi artık çözüme kavuşturduk” diye ekledi.