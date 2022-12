https://sputniknews.com.tr/20221227/lavrov-abd-rusya-lideri-putini-ortadan-kaldirma-tehdidinde-bulunuyor-1065094083.html

Lavrov: Ukrayna ya yapılması gerekeni güzellikle yapar ya da bu meseleyi Rusya ordusu çözer

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da sürdürülen askeri operasyonun, Ukrayna hükümetinin Rusya'nın güvenlikle ilgili taleplerini yerine getirmesi... 27.12.2022

ABD'de yayınlanan Newsweek dergisi, askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Moskova'nın nükleer silah kullanmasına Washington'un vereceği olası tepkileri yazmış ve bunlardan birinin Kremlin'e 'lideri yok etme saldırısı' düzenlenmesini öngördüğünü belirtmişti.Rus basınına verdiği demeçte ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) planlarını yorumlayan Lavrov, "Pentagon'daki adı açıklanmayan bazı yetkililer, Kremlin'e 'lideri yok etme saldırısı' düzenleme tehdidini fiilen yönelttiler. Burada esasen Rusya Devlet Başkanı'nın fiziksel olarak ortadan kaldırılması tehdidi söz konusu" dedi.Lavrov, bu tür fikirler yürüten kişilerin söz konusu planların olası sonuçlarını çok iyi düşünmesi gerektiği uyarısını yaptı.'ABD ve NATO, muharebe sahasında Rusya'ya karşı zafer kazanmak istiyor'Bu arada Lavrov, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Rusya'yı yok etmek için muharebe sahasında Moskova'ya karşı zafer kazanmak istediğini söyledi.Kolektif Batı'nın ve onun kontrolündeki Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eylemlerinin Ukrayna krizinin küresel nitelikte olduğunu doğruladığını kaydeden Lavrov, "ABD ve NATO'lu müttefiklerinin stratejik amacının ülkemizi önemli derecede zayıflatma ve hatta yok etme mekanizması olarak muharebe sahasında Rusya'ya karşı zafer kazanmak olduğu artık hiç kimse için bir sır değil. Rusya'nın rakipleri, bu amaca ulaşmak uğruna birçok şeye hazır" ifadelerini kullandı.Sıcak çatışmanın en fazla fayda sağladığı tarafın ABD olduğunu ve Washington'un bu süreçte hem stratejik hem de ekonomik planda azami fayda sağlama amacı güttüğünü belirten Lavrov, "Bunun yanında Washington, Rusya ile Avrupa arasındaki geleneksel bağları koparmayı ve Avrupalı uşaklarını kendisine daha fazla bağlamayı öngören önemli jeopolitik görevini de yerine getiriyor" vurgusunu yaptı.Ukrayna'ya: Yapılması gereken şey basit: Bunu ya kendiliklerinden güzellikle yaparlar ya da bu meseleyi Rusya ordusu çözerÖte yandan Lavrov, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonun, Ukrayna hükümetinin Rusya’nın güvenlikle ilgili taleplerini yerine getirmesi hâlinde her an sona erebileceğini söyledi, fakat söz konusu sorunu Kiev’in kendi iradesiyle çözmemesi durumunda, bunu Rusya ordusunun yapacağını belirtti.“Ukrayna’da rejimin denetimindeki toprakların militarizm ve Nazizmden arındırılması ve buradan yeni topraklarımız (Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye) dahil Rusya’nın güvenliğine yönelebilecek tehditlerin ortadan kaldırılması ile ilgili tekliflerimiz, düşman tarafından iyi biliniyor” diyen Rusya Dışişleri Bakanı, “Yapılması gereken şey basit: Bunu ya kendiliklerinden güzellikle yaparlar ya da bu meseleyi Rusya ordusu çözer” değerlendirmesini yaptı.Lavrov, “Çatışmaların süresine gelince, top Ukrayna rejiminin ve onun arkasında duran Washington’ın sahasında. Bu manasız direnişlerini her an durdurabilirler” diye ekledi.

