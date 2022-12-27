https://sputniknews.com.tr/20221227/kremlin-ermenistanin-birlik-devletine-katilmaya-zorlandigi-iddiasi-yalan-1065105806.html

Kremlin: Ermenistan’ın Birlik Devleti’ne katılmaya zorlandığı iddiası yalan

Kremlin: Ermenistan’ın Birlik Devleti’ne katılmaya zorlandığı iddiası yalan

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinin Ermenistan’ı Azerbaycan’a toprakları üzerinden koridor sunmaya ve Rusya-Belarus Birlik Devleti’ne katılmaya zorladığı... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T18:06+0300

2022-12-27T18:06+0300

2022-12-27T18:06+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

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Peskov, “Bu tür açıklamalar kışkırtıcı olarak değerlendirilebilir. Gerçeği yansıtmıyorlar. Rus yetkililerin hiçbiri bunu söylemedi ve kimse aracılığıyla Ermeni tarafına iletmedi” ifadesini kullandı.Daha önce Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Rusya’nın Ermenistan’ı, Azerbaycan’a topraklarından geçen bir koridor sunmaya ve Rusya-Belarus Birlik Devleti’ne katılmaya zorladığını öne sürmüştü. Grigoryan, “Ermeni demokrasisi ve demokratik sistemi buna ne zaman dirense farklı türden baskılar ortaya çıkıyor, örneğin askeri biçimdekiler” ifadelerini kullanmıştı. Konsey Sekrteri, 13 Eylül 2022 tarihinde Azerbaycan’la sınırda yaşanan gerilim ve Azerbaycan’ın Laçın Koridoru’nu kapatmasının da “Erivan’a baskının bir parçası” olduğunu iddia etmişti.

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kremlin, dmitriy peskov