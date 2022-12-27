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Kremlin: Ermenistan’ın Birlik Devleti’ne katılmaya zorlandığı iddiası yalan
Kremlin: Ermenistan’ın Birlik Devleti’ne katılmaya zorlandığı iddiası yalan
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinin Ermenistan’ı Azerbaycan’a toprakları üzerinden koridor sunmaya ve Rusya-Belarus Birlik Devleti’ne katılmaya zorladığı... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T18:06+0300
2022-12-27T18:06+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
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Peskov, “Bu tür açıklamalar kışkırtıcı olarak değerlendirilebilir. Gerçeği yansıtmıyorlar. Rus yetkililerin hiçbiri bunu söylemedi ve kimse aracılığıyla Ermeni tarafına iletmedi” ifadesini kullandı.Daha önce Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Rusya’nın Ermenistan’ı, Azerbaycan’a topraklarından geçen bir koridor sunmaya ve Rusya-Belarus Birlik Devleti’ne katılmaya zorladığını öne sürmüştü. Grigoryan, “Ermeni demokrasisi ve demokratik sistemi buna ne zaman dirense farklı türden baskılar ortaya çıkıyor, örneğin askeri biçimdekiler” ifadelerini kullanmıştı. Konsey Sekrteri, 13 Eylül 2022 tarihinde Azerbaycan’la sınırda yaşanan gerilim ve Azerbaycan’ın Laçın Koridoru’nu kapatmasının da “Erivan’a baskının bir parçası” olduğunu iddia etmişti.
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kremlin, dmitriy peskov
kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Ermenistan’ın Birlik Devleti’ne katılmaya zorlandığı iddiası yalan

18:06 27.12.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinin Ermenistan’ı Azerbaycan’a toprakları üzerinden koridor sunmaya ve Rusya-Belarus Birlik Devleti’ne katılmaya zorladığı yönündeki iddiaların kışkırtıcı olduğunu belirtti.
Peskov, “Bu tür açıklamalar kışkırtıcı olarak değerlendirilebilir. Gerçeği yansıtmıyorlar. Rus yetkililerin hiçbiri bunu söylemedi ve kimse aracılığıyla Ermeni tarafına iletmedi” ifadesini kullandı.
Daha önce Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Rusya’nın Ermenistan’ı, Azerbaycan’a topraklarından geçen bir koridor sunmaya ve Rusya-Belarus Birlik Devleti’ne katılmaya zorladığını öne sürmüştü. Grigoryan, “Ermeni demokrasisi ve demokratik sistemi buna ne zaman dirense farklı türden baskılar ortaya çıkıyor, örneğin askeri biçimdekiler” ifadelerini kullanmıştı. Konsey Sekrteri, 13 Eylül 2022 tarihinde Azerbaycan’la sınırda yaşanan gerilim ve Azerbaycan’ın Laçın Koridoru’nu kapatmasının da “Erivan’a baskının bir parçası” olduğunu iddia etmişti.
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