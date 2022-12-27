https://sputniknews.com.tr/20221227/kopegi-isiran-adam-gozaltina-alindi-1065088613.html

Köpeği ısıran adam gözaltına alındı

Köpeği ısıran adam gözaltına alındı

Antalya'da kucağındaki yavru köpeği ısırıp döverken görüntülenen daha sonra tartıştığı güvenlik görevlilerine saldırıp polise direnen kişi gözaltına alındı... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T13:01+0300

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2022-12-27T13:01+0300

yaşam

antalya

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda dün gece yürüyen Adem Y.'nin, kucağındaki yavru köpeği ısırıp, dövdüğü görüldü.Durumu fark eden bir kişi Adem Y.'yi cep telefonuyla görüntüledi.Çevredekilerin tepki gösterdiği Adem Y., hızla bölgeden ayrıldı.Daha sonra Manavgat Irmağı kenarına giden Adem Y., burada görevli Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileriyle tartışarak darbetti.Gözaltına alındıAdem Y.'nin kucağındaki yavru köpek ise korumaya alındı. Polis merkezinde ifade veren Adem Y., bugün sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Adem Y.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sağlık durumunun kontrolü için veterinere götürülen yavru köpeğin ise işlemlerinin ardından barınağa teslim edileceği belirtildi.

antalya

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