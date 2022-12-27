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https://sputniknews.com.tr/20221227/kilicdaroglu-ile-aksener-bir-araya-geldi-1065110613.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir araya geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ahlatlıbel Tesislerinde bir araya geldi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
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meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
politika
görüşme
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü.Kılıçdaroğlu ile Akşener, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.Görüşme, basına kapalı gerçekleşirken, CHP fotoğraf servisi tarafından görüşmeden bir görsel paylaşıldı.
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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, görüşme
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, görüşme

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir araya geldi

20:07 27.12.2022 (güncellendi: 20:21 27.12.2022)
© Fotoğraf : CHP FOTOĞRAF SERVİSİKemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© Fotoğraf : CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ahlatlıbel Tesislerinde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü.
Kılıçdaroğlu ile Akşener, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşirken, CHP fotoğraf servisi tarafından görüşmeden bir görsel paylaşıldı.
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