https://sputniknews.com.tr/20221227/kilicdaroglu-ile-aksener-bir-araya-geldi-1065110613.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir araya geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ahlatlıbel Tesislerinde bir araya geldi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T20:07+0300
2022-12-27T20:07+0300
2022-12-27T20:21+0300
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
politika
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065110048_0:51:1224:740_1920x0_80_0_0_c21591a11c95672a8bdff3dc77253b30.jpg
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü.Kılıçdaroğlu ile Akşener, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.Görüşme, basına kapalı gerçekleşirken, CHP fotoğraf servisi tarafından görüşmeden bir görsel paylaşıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065110048_61:0:1149:816_1920x0_80_0_0_01937c167822268d73c6b37538ac1f1e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, görüşme
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, görüşme
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir araya geldi
20:07 27.12.2022 (güncellendi: 20:21 27.12.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ahlatlıbel Tesislerinde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü.
Kılıçdaroğlu ile Akşener, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşirken, CHP fotoğraf servisi tarafından görüşmeden bir görsel paylaşıldı.