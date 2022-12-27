https://sputniknews.com.tr/20221227/kilicdaroglu-ile-aksener-bir-araya-geldi-1065110613.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir araya geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ahlatlıbel Tesislerinde bir araya geldi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye

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meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

politika

görüşme

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü.Kılıçdaroğlu ile Akşener, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.Görüşme, basına kapalı gerçekleşirken, CHP fotoğraf servisi tarafından görüşmeden bir görsel paylaşıldı.

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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, görüşme