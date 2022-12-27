https://sputniknews.com.tr/20221227/kilicdaroglu-ile-aksener-arasinda-surpriz-gorusme-1065085284.html
Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında sürpriz görüşme
Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında sürpriz görüşme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geleceği bildirildi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T11:26+0300
2022-12-27T11:26+0300
2022-12-27T11:32+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
chp
iyi parti
ekrem imamoğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bugün Akşener ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmenin yeri ve saatine ilişkin ise bilgi verilmedi.Meral Akşener, hapis kararının ardından Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. Akşener konuyla ilgili yapılan eleştirilere ''Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlar. İyi yaptığı işlerden de kötü yaptığı işlerden de biz mesulüz'' sözleriyle yanıt vermişti.'Aday tespitinde herkes bağımsız'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" açıklaması yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı Saraçhane buluşmasına ilişkin yapmadığını savunan Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu görevden alın şuraya koyun dersem bu içişlere karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız" ifadelerini kullanmıştı.Karşılıklı açıklamalar iki parti arasında bir gerginlik yaşandığı yorumlarına neden oldu.İki lider en sonra altılı masanın 14 Kasım'da yaptığı toplantı sırasında bir araya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221226/kilicdaroglu-biz-yeni-kral-degil-kural-belirlemeye-calisiyoruz-1065029964.html
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, chp, iyi parti, ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, chp, iyi parti, ekrem imamoğlu
Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında sürpriz görüşme
11:26 27.12.2022 (güncellendi: 11:32 27.12.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geleceği bildirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bugün Akşener ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmenin yeri ve saatine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Meral Akşener, hapis kararının ardından Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. Akşener konuyla ilgili yapılan eleştirilere ''Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlar. İyi yaptığı işlerden de kötü yaptığı işlerden de biz mesulüz'' sözleriyle yanıt vermişti.
'Aday tespitinde herkes bağımsız'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" açıklaması yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı Saraçhane buluşmasına ilişkin yapmadığını savunan Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu görevden alın şuraya koyun dersem bu içişlere karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız" ifadelerini kullanmıştı.
Karşılıklı açıklamalar iki parti arasında bir gerginlik yaşandığı yorumlarına neden oldu.
İki lider en sonra altılı masanın 14 Kasım'da yaptığı toplantı sırasında bir araya gelmişti.