https://sputniknews.com.tr/20221227/japonyada-son-2-ayda-4-bakan-gorevden-alindi-moon-tarikati-ile-iliskileri-ortaya-cikti-1065098072.html
Japonya'da son 2 ayda 4. bakan görevden alındı: Moon tarikatı ile ilişkileri ortaya çıktı
Japonya'da son 2 ayda 4. bakan görevden alındı: Moon tarikatı ile ilişkileri ortaya çıktı
Japonya'da, fon istismarı ve Birleşme Kilisesi olarak da bilinen Moon tarikatı bağlantısı nedeniyle eleştirilen Yeniden İnşa Bakanı Akiba Kenya görevden... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T15:13+0300
2022-12-27T15:13+0300
2022-12-27T15:13+0300
dünya
japonya
liberal demokrat parti (ldp)
şinzo abe
görevden alma
moon tarikatı
akiba kenya
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Japonya'da ulusal basında kamu seçim yasasını ihlal, siyasi fonları istismar ve Moon tarikatı ile ilişkileri olduğu iddiaları sonrası Yeniden İnşa Bakanı Akiba Kenya'nın akıbetine karar verildi.Atfedilen suçlamaların bir kısmını kabul eden Akiba Kenya, kendisinin liderlik ettiği parti içi grupların, Moon tarikatı irtibatlı yapılanmalara para ödediğini itiraf etti.Hem iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) hem ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) cephesinin tepkileri sonrası Akiba, görevinden alındı.Japonya Başbakanı Kişida Fumio, boşalan Yeniden İnşa Bakanlığı görevine, daha önce bu vazifeyi üstlenen LDP milletvekili Watanabe Hiromiçi'yi getirdi.Başbakan ve LDP Genel Başkanı Kişida Fumio kabinesinde ekim sonundan beri fon istismarı, siyasi gaflar ve Moon tarikatı irtibatları nedeniyle 3 bakan görevden alınmıştı.Japon ulusal basınında, 4. bakanın da görevden alınmasıyla, Nisan 2023'deki yerel seçimler öncesinde, LDP'nin siyasi geleceğinin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.Moon tarikatı ve eski Başbakan Abe'ye suikastJaponya'da 2012-2020'deki göreviyle 'ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanı' unvanına sahip Şinzo Abe'nin, Temmuz'da uğradığı suikastın siyasi yankıları devam ediyor.Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.Cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, Birleşme Kilisesi (FFWPU) olarak tanınan dini yapılanmaya destek veren mesaj yayımladığı gerekçesiyle Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.Polis sorgusunda zanlı Yamagami'nin, FFWPU'ya yönelik annesinin bağışlarının, ailesini iflas ettirdiğini savunması sonrası Japon kamuoyu, siyaset-kilise ilişkilerine yönelmişti.Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde yapılan siyaset-kilise soruşturmasında 179 milletvekilinin, Moon tarikatı ve yakın kuruluşlarla ilişkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221024/japonyada-tarikat-baglantilariyla-nedeniyle-bakan-istifa-etti-1062656030.html
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japonya, liberal demokrat parti (ldp), şinzo abe, görevden alma, moon tarikatı, akiba kenya
japonya, liberal demokrat parti (ldp), şinzo abe, görevden alma, moon tarikatı, akiba kenya
Japonya'da son 2 ayda 4. bakan görevden alındı: Moon tarikatı ile ilişkileri ortaya çıktı
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Japonya'da, fon istismarı ve Birleşme Kilisesi olarak da bilinen Moon tarikatı bağlantısı nedeniyle eleştirilen Yeniden İnşa Bakanı Akiba Kenya görevden alındı.
Japonya'da ulusal basında kamu seçim yasasını ihlal, siyasi fonları istismar ve Moon tarikatı ile ilişkileri olduğu iddiaları sonrası Yeniden İnşa Bakanı Akiba Kenya'nın akıbetine karar verildi.
Atfedilen suçlamaların bir kısmını kabul eden Akiba Kenya, kendisinin liderlik ettiği parti içi grupların, Moon tarikatı irtibatlı yapılanmalara para ödediğini itiraf etti.
Hem iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) hem ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) cephesinin tepkileri sonrası Akiba, görevinden alındı.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, boşalan Yeniden İnşa Bakanlığı görevine, daha önce bu vazifeyi üstlenen LDP milletvekili Watanabe Hiromiçi'yi getirdi.
Başbakan ve LDP Genel Başkanı Kişida Fumio kabinesinde ekim sonundan beri fon istismarı, siyasi gaflar ve Moon tarikatı irtibatları nedeniyle 3 bakan görevden alınmıştı.
Japon ulusal basınında, 4. bakanın da görevden alınmasıyla, Nisan 2023'deki yerel seçimler öncesinde, LDP'nin siyasi geleceğinin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.
Moon tarikatı ve eski Başbakan Abe'ye suikast
Japonya'da 2012-2020'deki göreviyle 'ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanı' unvanına sahip Şinzo Abe'nin, Temmuz'da uğradığı suikastın siyasi yankıları devam ediyor.
Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.
Cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, Birleşme Kilisesi (FFWPU) olarak tanınan dini yapılanmaya destek veren mesaj yayımladığı gerekçesiyle Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.
Polis sorgusunda zanlı Yamagami'nin, FFWPU'ya yönelik annesinin bağışlarının, ailesini iflas ettirdiğini savunması sonrası Japon kamuoyu, siyaset-kilise ilişkilerine yönelmişti.
Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde yapılan siyaset-kilise soruşturmasında 179 milletvekilinin, Moon tarikatı ve yakın kuruluşlarla ilişkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.