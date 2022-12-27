https://sputniknews.com.tr/20221227/istanbulda-zeytinburnunda-zincirle-bagli-olan-bir-kopek-yakilarak-olduruldu-1065085419.html
İstanbul'da Zeytinburnu'nda zincirle bağlı olan bir köpek yakılarak öldürüldü
İstanbul'da Zeytinburnu'nda zincirle bağlı olan bir köpek yakılarak öldürüldü
İstanbul, Zeytinburnu'nda tasmalı ve zincirli olan bir köpeğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak öldürüldüğü belirtildi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T11:32+0300
2022-12-27T11:32+0300
2022-12-27T11:32+0300
yaşam
istanbul
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Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tasma ve zinciri olduğu belirtilen bir köpeği yakarak öldürdü. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, yanan köpeğin üzerine su döktü. Yanıklar nedeniyle ağır yaralanan köpek, kurtarılamadı.Acımasızca öldürülen sokak köpeğini kurtarmaya çalışan esnaf Ramazan Mesut Yılmaz, "Geldiğimizde köpek hâlâ yanıyordu. Ya öldürüp attılar ya da yaktılar. Canilik bu yapılan. Önce ateş yakılmış burada. Ne olduğuna bakmaya geldiğimizde köpeği gördük. Bizim de köpeğimiz var, o durumu görünce çok kötü olduk. Etrafa sorduk, 'sahibi var mı?' diye. Tasması ve zinciri vardı. Olabildiğince söndürmeye çalıştık ama, kurtaramadık" dedi.
istanbul
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istanbul
İstanbul'da Zeytinburnu'nda zincirle bağlı olan bir köpek yakılarak öldürüldü
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İstanbul, Zeytinburnu'nda tasmalı ve zincirli olan bir köpeğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak öldürüldüğü belirtildi.
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tasma ve zinciri olduğu belirtilen bir köpeği yakarak öldürdü.
Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, yanan köpeğin üzerine su döktü. Yanıklar nedeniyle ağır yaralanan köpek, kurtarılamadı.
Acımasızca öldürülen sokak köpeğini kurtarmaya çalışan esnaf Ramazan Mesut Yılmaz, "Geldiğimizde köpek hâlâ yanıyordu. Ya öldürüp attılar ya da yaktılar. Canilik bu yapılan. Önce ateş yakılmış burada. Ne olduğuna bakmaya geldiğimizde köpeği gördük. Bizim de köpeğimiz var, o durumu görünce çok kötü olduk. Etrafa sorduk, 'sahibi var mı?' diye. Tasması ve zinciri vardı. Olabildiğince söndürmeye çalıştık ama, kurtaramadık" dedi.