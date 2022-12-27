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https://sputniknews.com.tr/20221227/israil-cumhurbaskanindan-turkce-mesaj-turk-buyukelcinin-guven-mektubunu-dort-gozle-bekliyorum--1065111212.html
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Türkçe mesaj: 'Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum'
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Türkçe mesaj: 'Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum'
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduğu törenin görüntülerini Türkçe mesajla... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
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isaac herzog
dünya
şakir özkan torunlar
güven mektubu
israil
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medyada Türkçe paylaştığı mesajında Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi 'dört gözle beklediğini' belirtti.Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmak üzere gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsrail milli marşıyla karşılama töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, paylaşımında Türkçe şu ifadelere yer verdi:Türkiye ve İsrail, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için yıl boyunca birçok adım atmıştı.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un marttaki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayısta İsrail'i ziyareti izlemişti. İsrail Başbakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.Türkiye'nin Tel Aviv'e yeni atadığı Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar, görev yerine ulaştı ancak henüz güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı'na sunmadı.
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isaac herzog, şakir özkan torunlar, güven mektubu, israil
isaac herzog, şakir özkan torunlar, güven mektubu, israil

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Türkçe mesaj: 'Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum'

20:48 27.12.2022 (güncellendi: 20:49 27.12.2022)
© AP Photoİsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AP Photo
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduğu törenin görüntülerini Türkçe mesajla paylaştı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medyada Türkçe paylaştığı mesajında Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi 'dört gözle beklediğini' belirtti.
Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmak üzere gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsrail milli marşıyla karşılama töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, paylaşımında Türkçe şu ifadelere yer verdi:
"Bugün, Büyükelçi Irit Lillian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden HaTikvah'ı (İsrail milli marşı) duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım."
Türkiye ve İsrail, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için yıl boyunca birçok adım atmıştı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un marttaki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayısta İsrail'i ziyareti izlemişti. İsrail Başbakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.
Türkiye'nin Tel Aviv'e yeni atadığı Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar, görev yerine ulaştı ancak henüz güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı'na sunmadı.
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