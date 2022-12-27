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İBB'ye terör soruşturması: İmamoğlu yarın açıklama yapacak
İBB'ye terör soruşturması: İmamoğlu yarın açıklama yapacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör soruşturmasına ilişkin yarın saat 10.00'da... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-27T20:17+0300
politika
ekrem imamoğlu
terör
ibb
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Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör soruşturmasına ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında konuşacak. Sosyal medya hesaplarımızdan yayını canlı olarak izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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ekrem imamoğlu, terör, ibb
ekrem imamoğlu, terör, ibb

İBB'ye terör soruşturması: İmamoğlu yarın açıklama yapacak

20:16 27.12.2022 (güncellendi: 20:17 27.12.2022)
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör soruşturmasına ilişkin yarın saat 10.00'da açıklama yapacak.
Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör soruşturmasına ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.

Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında konuşacak. Sosyal medya hesaplarımızdan yayını canlı olarak izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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