İBB'ye terör soruşturması: İmamoğlu yarın açıklama yapacak
20:16 27.12.2022 (güncellendi: 20:17 27.12.2022)
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İBB/ONUR GUNAL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör soruşturmasına ilişkin yarın saat 10.00'da açıklama yapacak.
Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör soruşturmasına ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.
Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında konuşacak. Sosyal medya hesaplarımızdan yayını canlı olarak izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında konuşacak. Sosyal medya hesaplarımızdan yayını canlı olarak izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
“Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.”— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 27, 2022
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında konuşacak.
Sosyal medya hesaplarımızdan yayını canlı olarak izleyebilirsiniz.