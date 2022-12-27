https://sputniknews.com.tr/20221227/ibbye-teror-sorusturmasi-imamoglu-yarin-aciklama-yapacak-1065110693.html

İBB'ye terör soruşturması: İmamoğlu yarın açıklama yapacak

İBB'ye terör soruşturması: İmamoğlu yarın açıklama yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör soruşturmasına ilişkin yarın saat 10.00'da... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T20:16+0300

2022-12-27T20:16+0300

2022-12-27T20:17+0300

politika

ekrem imamoğlu

terör

ibb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/10/1059965975_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_7af88022be136ed7ea8be7863a546b88.jpg

Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör soruşturmasına ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında konuşacak. Sosyal medya hesaplarımızdan yayını canlı olarak izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, terör, ibb