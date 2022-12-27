https://sputniknews.com.tr/20221227/guney-korede-beyin-yiyen-amip-nedeniyle-bir-kisi-oldu-1065096441.html
Güney Kore'de 'beyin yiyen amip' nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Güney Kore'de 'beyin yiyen amip' nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), Güney Kore'de 'Negleria fowleri' türünden 'beyin yiyen' bir amip ile ilk enfeksiyon vakasının tespit edildiğini... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T14:58+0300
2022-12-27T14:58+0300
2022-12-27T15:02+0300
dünya
güney kore
amip
beyin yiyen amip
hastalık
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Güney Kore, 'beyin yiyen amip' olarak da adlandırılan, toprakta ve ılık suda yaşayan ve burun yoluyla insan beynine giren 'Naegleria fowleri' vakası nedeniyle ilk ölümün yaşandığını açıkladı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan Twitter paylaşımında, "KDCA, kısa bir süre önce yurtdışından dönen serebral menenjitli bir hastada Negleria Fowler enfeksiyonu olduğunu ilk kez doğruladı" ifadelerini kullandı.Hastanın 10 Aralık'ta Güney Kore'ye dönmeden önce dört ay boyunca Tayland'da kaldığı ve burada baş ağrısı, ateş, kusma, konuşma bozukluğu gibi semptomlar gösterdikten sonra 21 Aralık'ta hayatını kaybettiği bildirildi.
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güney kore, amip, beyin yiyen amip, hastalık
güney kore, amip, beyin yiyen amip, hastalık
Güney Kore'de 'beyin yiyen amip' nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
14:58 27.12.2022 (güncellendi: 15:02 27.12.2022) Abone ol
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), Güney Kore'de 'Negleria fowleri' türünden 'beyin yiyen' bir amip ile ilk enfeksiyon vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Güney Kore, 'beyin yiyen amip' olarak da adlandırılan, toprakta ve ılık suda yaşayan ve burun yoluyla insan beynine giren 'Naegleria fowleri' vakası nedeniyle ilk ölümün yaşandığını açıkladı.
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan Twitter paylaşımında, "KDCA, kısa bir süre önce yurtdışından dönen serebral menenjitli bir hastada Negleria Fowler enfeksiyonu olduğunu ilk kez doğruladı" ifadelerini kullandı.
Hastanın 10 Aralık'ta Güney Kore'ye dönmeden önce dört ay boyunca Tayland'da kaldığı ve burada baş ağrısı, ateş, kusma, konuşma bozukluğu gibi semptomlar gösterdikten sonra 21 Aralık'ta hayatını kaybettiği bildirildi.