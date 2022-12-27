https://sputniknews.com.tr/20221227/guney-korede-beyin-yiyen-amip-nedeniyle-bir-kisi-oldu-1065096441.html

Güney Kore'de 'beyin yiyen amip' nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Güney Kore'de 'beyin yiyen amip' nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), Güney Kore'de 'Negleria fowleri' türünden 'beyin yiyen' bir amip ile ilk enfeksiyon vakasının tespit edildiğini... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T14:58+0300

2022-12-27T14:58+0300

2022-12-27T15:02+0300

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güney kore

amip

beyin yiyen amip

hastalık

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Güney Kore, 'beyin yiyen amip' olarak da adlandırılan, toprakta ve ılık suda yaşayan ve burun yoluyla insan beynine giren 'Naegleria fowleri' vakası nedeniyle ilk ölümün yaşandığını açıkladı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan Twitter paylaşımında, "KDCA, kısa bir süre önce yurtdışından dönen serebral menenjitli bir hastada Negleria Fowler enfeksiyonu olduğunu ilk kez doğruladı" ifadelerini kullandı.Hastanın 10 Aralık'ta Güney Kore'ye dönmeden önce dört ay boyunca Tayland'da kaldığı ve burada baş ağrısı, ateş, kusma, konuşma bozukluğu gibi semptomlar gösterdikten sonra 21 Aralık'ta hayatını kaybettiği bildirildi.

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güney kore, amip, beyin yiyen amip, hastalık