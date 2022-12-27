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Güney Kore, başkent Seul'e kadar uçan Kuzey İHA'sını düşüremediğini duyurdu
Güney Kore, başkent Seul'e kadar uçan Kuzey İHA'sını düşüremediğini duyurdu
Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının (İHA) hava sahasını ihlal ettiği ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıkladı... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-27T02:08+0300
güney kore
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kuzey kore
seul
iha
füze
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye ait İHA'ların Gyeonggi kenti yakınlarından ülkeye girdiği duyuruldu.Açıklamada, söz konusu 5 İHA'dan birinin Seul'ün kuzeyine kadar uçmasının ardından ülke hava sahasını terk ettiği kaydedildi.İHA'ların silahlı olup olmadığı bilgisine yer verilmeyen açıklamada, sivillerin zarar görmesinin önüne geçilmesi için sınırlı seviyede operasyon düzenlendiği, 'Kuzey tarafının provokasyonlarına sert ve hakkıyla' cevap verileceği vurgulandı.'100 atış yapıldı ancak İHA'lar vurulamadı'Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı belirtiliyor.Operasyona katılan bir 'KA-1' tipi savaş uçağının ise düştüğü ancak 2 pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu bilgisi paylaşıldı.Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 23 Aralık'ta Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221226/guney-kore-kuzeyin-ihalarina-uyari-atesi-actik-1065018641.html
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güney kore, kuzey kore, seul, iha, füze
güney kore, kuzey kore, seul, iha, füze

Güney Kore, başkent Seul'e kadar uçan Kuzey İHA'sını düşüremediğini duyurdu

02:02 27.12.2022 (güncellendi: 02:08 27.12.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSeul- Güney Kore
Seul- Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
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Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının (İHA) hava sahasını ihlal ettiği ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıkladı. Açıklamada, bir İHA'nın onlarca atışa rağmen düşürülemeden ülke hava sahasını terk ettiği belirtildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye ait İHA'ların Gyeonggi kenti yakınlarından ülkeye girdiği duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu 5 İHA'dan birinin Seul'ün kuzeyine kadar uçmasının ardından ülke hava sahasını terk ettiği kaydedildi.
İHA'ların silahlı olup olmadığı bilgisine yer verilmeyen açıklamada, sivillerin zarar görmesinin önüne geçilmesi için sınırlı seviyede operasyon düzenlendiği, 'Kuzey tarafının provokasyonlarına sert ve hakkıyla' cevap verileceği vurgulandı.

'100 atış yapıldı ancak İHA'lar vurulamadı'

Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı belirtiliyor.
Operasyona katılan bir 'KA-1' tipi savaş uçağının ise düştüğü ancak 2 pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu bilgisi paylaşıldı.
Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 23 Aralık'ta Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu.
Güney Kore- Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
DÜNYA
Kuzey Kore İHA'ları Güney sınırına girdi, Güney Kore'nin savaş uçağı düştü
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