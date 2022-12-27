https://sputniknews.com.tr/20221227/guney-kore-baskent-seule-kadar-ucan-kuzey-ihasini-dusuremedigini-duyurdu--1065077823.html
Güney Kore, başkent Seul'e kadar uçan Kuzey İHA'sını düşüremediğini duyurdu
Güney Kore, başkent Seul'e kadar uçan Kuzey İHA'sını düşüremediğini duyurdu
Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının (İHA) hava sahasını ihlal ettiği ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıkladı... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T02:02+0300
2022-12-27T02:02+0300
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye ait İHA'ların Gyeonggi kenti yakınlarından ülkeye girdiği duyuruldu.Açıklamada, söz konusu 5 İHA'dan birinin Seul'ün kuzeyine kadar uçmasının ardından ülke hava sahasını terk ettiği kaydedildi.İHA'ların silahlı olup olmadığı bilgisine yer verilmeyen açıklamada, sivillerin zarar görmesinin önüne geçilmesi için sınırlı seviyede operasyon düzenlendiği, 'Kuzey tarafının provokasyonlarına sert ve hakkıyla' cevap verileceği vurgulandı.'100 atış yapıldı ancak İHA'lar vurulamadı'Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı belirtiliyor.Operasyona katılan bir 'KA-1' tipi savaş uçağının ise düştüğü ancak 2 pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu bilgisi paylaşıldı.Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 23 Aralık'ta Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221226/guney-kore-kuzeyin-ihalarina-uyari-atesi-actik-1065018641.html
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güney kore, kuzey kore, seul, iha, füze
güney kore, kuzey kore, seul, iha, füze
Güney Kore, başkent Seul'e kadar uçan Kuzey İHA'sını düşüremediğini duyurdu
02:02 27.12.2022 (güncellendi: 02:08 27.12.2022) Abone ol
Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının (İHA) hava sahasını ihlal ettiği ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıkladı. Açıklamada, bir İHA'nın onlarca atışa rağmen düşürülemeden ülke hava sahasını terk ettiği belirtildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye ait İHA'ların Gyeonggi kenti yakınlarından ülkeye girdiği duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu 5 İHA'dan birinin Seul'ün kuzeyine kadar uçmasının ardından ülke hava sahasını terk ettiği kaydedildi.
İHA'ların silahlı olup olmadığı bilgisine yer verilmeyen açıklamada, sivillerin zarar görmesinin önüne geçilmesi için sınırlı seviyede operasyon düzenlendiği, 'Kuzey tarafının provokasyonlarına sert ve hakkıyla' cevap verileceği vurgulandı.
'100 atış yapıldı ancak İHA'lar vurulamadı'
Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı belirtiliyor.
Operasyona katılan bir 'KA-1' tipi savaş uçağının ise düştüğü ancak 2 pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu bilgisi paylaşıldı.
Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 23 Aralık'ta Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu.