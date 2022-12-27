https://sputniknews.com.tr/20221227/gorevden-uzaklastirilan-savcinin-da-aralarinda-bulundugu-21-saniga-uyusturucu-ticareti-davasi-1065079468.html

Görevden uzaklaştırılan savcının da aralarında bulunduğu 21 sanığa 'uyuşturucu ticareti' davası

Görevden uzaklaştırılan savcının da aralarında bulunduğu 21 sanığa 'uyuşturucu ticareti' davası

Konya merkezli 'uyuşturucu ticareti' soruşturmaları kapsamında aralarında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan cumhuriyet... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T05:30+0300

2022-12-27T05:30+0300

2022-12-27T05:30+0300

türkiye

adana

konya

uyuşturucu

uyuşturucu ticareti

soruşturma

savcı

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3 operasyonda toplam 43 kilo 600 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili O.Y. ve 4 polisin de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Adana'da görevli cumhuriyet savcısı O.Y'nin 'örgütün lideri' olduğu ve 7 ayrı 'uyuşturucu ticareti' suçuna karıştığı, bunların 3'ünde ele geçirilen toplam 43 kilo 600 gram eroinden de sanığın sorumlu olduğu belirtildi.Örgüt içerisinde hiyerarşik yapılanma olduğu, O.Y'nin diğer sanıklar C.K, S.K. ve polis C.A. ile irtibat halinde bulunduğu anlatılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi:İddianamede, nakledilen uyuşturucunun parasının toplanması ve bunun O.Y'ye ulaştırılması aşamasında banka hesapları kullanılmadığı, paranın elden alındığı veya örgüt üyesi olmayan şahıslara araç devretmiş gibi gösterilerek transfer edildiği bilgisine yer verildi.Sanık O.Y'nin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 48 yıla kadar, diğer 20 sanığın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 19'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları iddianamede talep edildi.Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.SoruşturmaKonya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ekim 2021'de düzenlediği operasyonda bir araçta 24 kilo 600 gram eroin ele geçirilmiş, operasyonun şüphelisinin Adana'da daha önce narkotik ekibinde görev yapan polis memuru C.A. olduğu tespit edilmişti.Tutuklanan zanlıyla bağlantılı kişileri tespit etmek için başlatılan çalışmalarda ise C.A'nın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana'da görevli savcı O.Y'ye ait olduğu bilgisine ulaşılmıştı.O.Y'nin, soruşturma kapsamında, 5 Temmuz'da Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında tutuklanan 13 şüpheli arasındaki polis memurlarından M.B.Y. ile de Antalya'ya gittiği belirlenmişti.HSK 2. Dairesi, 18 Ağustos'ta O.Y'nin meslekten çıkarılmasına hükmetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221110/bakan-bozdag-cezaevlerindeki-tutuklu-ve-hukumlulerin-3te-1i-uyusturucudan-1063281578.html

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adana, konya, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti, soruşturma, savcı