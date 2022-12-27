https://sputniknews.com.tr/20221227/goc-idaresi-baskanligi-100-uzman-yardimcisi-alacak-1065079995.html

Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatına, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 100 il göç uzman yardımcısı alınacak. Başvurular 30... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T07:06+0300

2022-12-27T07:06+0300

2022-12-27T07:06+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

göç idaresi

içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü

işe alım

iş ilanı

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların en az 4 yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmaları, 2021 veya 2022 KPSS'nin belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olması ve 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.Başvurular 30 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak.Yazılı sınav 29 Ocak Pazar günü Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne yaptırılacak.Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.goc.gov.tr" adresinde yer alacak.

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içişleri bakanlığı, göç idaresi, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü, işe alım, iş ilanı