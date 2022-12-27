https://sputniknews.com.tr/20221227/fransiz-politikaci-philippot-vladimir-zelenskiy-abdnin-hayalet-kongresine-seslendi-1065114218.html
Fransız politikacı Philippot: Vladimir Zelenskiy ABD’nin ‘hayalet’ Kongresi’ne seslendi
Fransız politikacı Philippot: Vladimir Zelenskiy ABD’nin ‘hayalet’ Kongresi’ne seslendi
Fransız politikacı Philippot, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Kiev'e daha fazla destek verilmesi konusunda anlaşmazlıkların olduğu, ABD'deki siyasi... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T23:38+0300
2022-12-27T23:38+0300
2022-12-27T23:38+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
abd
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Avrupa Parlamentosu’nun eski milletvekillerinden Fransız politikacı Florian Philippot, Youtube kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kiev'e daha fazla destek verilmesi konusunda anlaşmazlıkların olduğu, ABD'deki siyasi gerçeklikle artık hiçbir ilgisi olmayan bir ‘hayalet’ Kongre’ye hitap ettiğini söyledi.Zelenskiy’in politikasını ABD’li ‘şahinlerin’ ve NATO'nun desteğiyle sürdürdüğüne dikkat çeken Philippot, ancak Zelenskiy’in konuşmasınım tüm Kongre üyelerini memnun etmediğini, ‘Temsilciler Meclisi'ndeki 213 Cumhuriyetçiden sadece 82'sinin Zelenskiy'yi dinlemeye geldiğini, üçte ikisinin ise orada olmadığını’ vurguladı.Ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin bazı üyelerinin alkışlamayı reddettiğini, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy’nin ise ‘ABD'nin Ukrayna'ya tam yetki vermemesi gerektiği’ sonucuna vardığını dile getiren Philippot, “Diğer milletvekilleri, Ukrayna'ya yardım etmek üzere tahsis edilen fonların daha dikkatli incelenmesi ve nasıl harcandığının kontrol edilmesi çağrısında bulundu” ifadelerini kullandı.Fransız politikacı, CNN kanalının verilerine atıfla ‘Amerikalıların Ukrayna'nın olabildiğince uzun süre desteklenmesi gerektiğini düşünen kısmının bu yılın temmuz ayına göre on puan azaldığını’ da sözlerine ekledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen çarşamba günü Washington’a günübirlik ziyarette bulunarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmiş ve ABD Kongresi’nde konuşma yapmıştı. Rusya ile ‘adil barışın’ nasıl bir şey olduğunu bilmediğini söyleyen Zelenskiy, ancak toprak ve egemenlik konularında taviz verilmeyeceğinden emin olduğunu ifade etmişti.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, abd
vladimir zelenskiy, ukrayna, abd
Fransız politikacı Philippot: Vladimir Zelenskiy ABD’nin ‘hayalet’ Kongresi’ne seslendi
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Fransız politikacı Philippot, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Kiev'e daha fazla destek verilmesi konusunda anlaşmazlıkların olduğu, ABD'deki siyasi gerçeklikle artık hiçbir ilgisi olmayan bir ‘hayalet’ Kongre’ye hitap ettiğini belirtti.
Avrupa Parlamentosu’nun eski milletvekillerinden Fransız politikacı Florian Philippot, Youtube kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kiev'e daha fazla destek verilmesi konusunda anlaşmazlıkların olduğu, ABD'deki siyasi gerçeklikle artık hiçbir ilgisi olmayan bir ‘hayalet’ Kongre’ye hitap ettiğini söyledi.
Zelenskiy’in politikasını ABD’li ‘şahinlerin’ ve NATO'nun desteğiyle sürdürdüğüne dikkat çeken Philippot, ancak Zelenskiy’in konuşmasınım tüm Kongre üyelerini memnun etmediğini, ‘Temsilciler Meclisi'ndeki 213 Cumhuriyetçiden sadece 82'sinin Zelenskiy'yi dinlemeye geldiğini, üçte ikisinin ise orada olmadığını’ vurguladı.
Ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin bazı üyelerinin alkışlamayı reddettiğini, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy’nin ise ‘ABD'nin Ukrayna'ya tam yetki vermemesi gerektiği’ sonucuna vardığını dile getiren Philippot, “Diğer milletvekilleri, Ukrayna'ya yardım etmek üzere tahsis edilen fonların daha dikkatli incelenmesi ve nasıl harcandığının kontrol edilmesi çağrısında bulundu” ifadelerini kullandı.
Fransız politikacı, CNN kanalının verilerine atıfla ‘Amerikalıların Ukrayna'nın olabildiğince uzun süre desteklenmesi gerektiğini düşünen kısmının bu yılın temmuz ayına göre on puan azaldığını’ da sözlerine ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen çarşamba günü Washington’a günübirlik ziyarette bulunarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmiş ve ABD Kongresi’nde konuşma yapmıştı. Rusya ile ‘adil barışın’ nasıl bir şey olduğunu bilmediğini söyleyen Zelenskiy, ancak toprak ve egemenlik konularında taviz verilmeyeceğinden emin olduğunu ifade etmişti.