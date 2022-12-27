Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221227/fransiz-politikaci-philippot-vladimir-zelenskiy-abdnin-hayalet-kongresine-seslendi-1065114218.html
Fransız politikacı Philippot: Vladimir Zelenskiy ABD’nin ‘hayalet’ Kongresi’ne seslendi
Fransız politikacı Philippot: Vladimir Zelenskiy ABD’nin ‘hayalet’ Kongresi’ne seslendi
Fransız politikacı Philippot, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Kiev'e daha fazla destek verilmesi konusunda anlaşmazlıkların olduğu, ABD'deki siyasi... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T23:38+0300
2022-12-27T23:38+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064859465_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b9595cbdbdce6b282ecea2298f16e7aa.jpg
Avrupa Parlamentosu’nun eski milletvekillerinden Fransız politikacı Florian Philippot, Youtube kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kiev'e daha fazla destek verilmesi konusunda anlaşmazlıkların olduğu, ABD'deki siyasi gerçeklikle artık hiçbir ilgisi olmayan bir ‘hayalet’ Kongre’ye hitap ettiğini söyledi.Zelenskiy’in politikasını ABD’li ‘şahinlerin’ ve NATO'nun desteğiyle sürdürdüğüne dikkat çeken Philippot, ancak Zelenskiy’in konuşmasınım tüm Kongre üyelerini memnun etmediğini, ‘Temsilciler Meclisi'ndeki 213 Cumhuriyetçiden sadece 82'sinin Zelenskiy'yi dinlemeye geldiğini, üçte ikisinin ise orada olmadığını’ vurguladı.Ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin bazı üyelerinin alkışlamayı reddettiğini, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy’nin ise ‘ABD'nin Ukrayna'ya tam yetki vermemesi gerektiği’ sonucuna vardığını dile getiren Philippot, “Diğer milletvekilleri, Ukrayna'ya yardım etmek üzere tahsis edilen fonların daha dikkatli incelenmesi ve nasıl harcandığının kontrol edilmesi çağrısında bulundu” ifadelerini kullandı.Fransız politikacı, CNN kanalının verilerine atıfla ‘Amerikalıların Ukrayna'nın olabildiğince uzun süre desteklenmesi gerektiğini düşünen kısmının bu yılın temmuz ayına göre on puan azaldığını’ da sözlerine ekledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen çarşamba günü Washington’a günübirlik ziyarette bulunarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmiş ve ABD Kongresi’nde konuşma yapmıştı. Rusya ile ‘adil barışın’ nasıl bir şey olduğunu bilmediğini söyleyen Zelenskiy, ancak toprak ve egemenlik konularında taviz verilmeyeceğinden emin olduğunu ifade etmişti.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064859465_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d60a39972eaa7f337030914fe4e80787.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, ukrayna, abd
vladimir zelenskiy, ukrayna, abd

Fransız politikacı Philippot: Vladimir Zelenskiy ABD’nin ‘hayalet’ Kongresi’ne seslendi

23:38 27.12.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
Abone olTelegram
Fransız politikacı Philippot, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Kiev'e daha fazla destek verilmesi konusunda anlaşmazlıkların olduğu, ABD'deki siyasi gerçeklikle artık hiçbir ilgisi olmayan bir ‘hayalet’ Kongre’ye hitap ettiğini belirtti.
Avrupa Parlamentosu’nun eski milletvekillerinden Fransız politikacı Florian Philippot, Youtube kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kiev'e daha fazla destek verilmesi konusunda anlaşmazlıkların olduğu, ABD'deki siyasi gerçeklikle artık hiçbir ilgisi olmayan bir ‘hayalet’ Kongre’ye hitap ettiğini söyledi.
Zelenskiy’in politikasını ABD’li ‘şahinlerin’ ve NATO'nun desteğiyle sürdürdüğüne dikkat çeken Philippot, ancak Zelenskiy’in konuşmasınım tüm Kongre üyelerini memnun etmediğini, ‘Temsilciler Meclisi'ndeki 213 Cumhuriyetçiden sadece 82'sinin Zelenskiy'yi dinlemeye geldiğini, üçte ikisinin ise orada olmadığını’ vurguladı.
Ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin bazı üyelerinin alkışlamayı reddettiğini, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy’nin ise ‘ABD'nin Ukrayna'ya tam yetki vermemesi gerektiği’ sonucuna vardığını dile getiren Philippot, “Diğer milletvekilleri, Ukrayna'ya yardım etmek üzere tahsis edilen fonların daha dikkatli incelenmesi ve nasıl harcandığının kontrol edilmesi çağrısında bulundu” ifadelerini kullandı.
Fransız politikacı, CNN kanalının verilerine atıfla ‘Amerikalıların Ukrayna'nın olabildiğince uzun süre desteklenmesi gerektiğini düşünen kısmının bu yılın temmuz ayına göre on puan azaldığını’ da sözlerine ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen çarşamba günü Washington’a günübirlik ziyarette bulunarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmiş ve ABD Kongresi’nde konuşma yapmıştı. Rusya ile ‘adil barışın’ nasıl bir şey olduğunu bilmediğini söyleyen Zelenskiy, ancak toprak ve egemenlik konularında taviz verilmeyeceğinden emin olduğunu ifade etmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала