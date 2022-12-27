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https://sputniknews.com.tr/20221227/eskisehirde-ekmege-yuzde-25-zam-geldi--1065113792.html
Eskişehir’de ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı
Eskişehir’de ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı
Eskişehir'de 250 gram ekmeğin fiyatı 6 lira, 200 gram ekmeğin fiyatı ise 5 lira olarak yeniden belirlendi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-27T23:21+0300
ekonomi
eskişehir
ekmek
zam
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Eskişehir Ticaret Odası (ETO) meclis toplantısında Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası’nın talebi üzerine ekmeğe yeni yılda uygulanmak üzere yüzde 25 oranında zam yapıldı.250 gram ekmeğin fiyatı 6 lira, 200 gram ekmeğin fiyatı ise 5 lira olarak yeniden belirlendi.Zam kararı 1 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.
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eskişehir, ekmek, zam
eskişehir, ekmek, zam

Eskişehir’de ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı

23:20 27.12.2022 (güncellendi: 23:21 27.12.2022)
© İHATehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü
Tehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© İHA
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Eskişehir'de 250 gram ekmeğin fiyatı 6 lira, 200 gram ekmeğin fiyatı ise 5 lira olarak yeniden belirlendi.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) meclis toplantısında Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası’nın talebi üzerine ekmeğe yeni yılda uygulanmak üzere yüzde 25 oranında zam yapıldı.

250 gram ekmeğin fiyatı 6 lira, 200 gram ekmeğin fiyatı ise 5 lira olarak yeniden belirlendi.

Zam kararı 1 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.
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