https://sputniknews.com.tr/20221227/dunya-kupasi-sonrasi-super-ligde-perde-acildi-maclar-veri-macta-masaya-yatirildi-1065131538.html
Dünya Kupası sonrası Süper Lig’de perde açıldı, maçlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Dünya Kupası sonrası Süper Lig’de perde açıldı, maçlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sonrası Spor Toto Süper Lig’de maçlar yeniden başladı. Haftanın sonucu en çok merak edilen müsabakasında Trabzonspor... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T14:06+0300
2022-12-27T14:06+0300
2022-12-28T14:08+0300
veri maç
radyo
süper lig
maç
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065131393_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_108f0eb99b8b3cd3da866142bf7b759d.jpg
Dünya Kupası sonrası Süper Lig’de perde açıldı, maçlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Dünya Kupası sonrası Süper Lig’de perde açıldı, maçlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç’ın bu bölümünde, 4 büyüklerin maçları futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı. Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi devirdiği müsabakada her iki takıma ilişkin detaylı analizler masaya yatırıldı. Ayrıca Sarı Lacivertliler’in ligin son iki haftasında da mağlubiyet yaşaması ile son iki hafta ile ilk 12 haftanın kıyaslaması yapıldı. Fenerbahçe’nin son 2 haftalık performansında ofansif verilere bakıldığında dribbling ve atak aksiyonu dışındaki tüm verilerde takımın geriye gittiği görüldü. Dünya Kupası arasına fırtına gibi giren Galatasaray ile ligde umduğunu bulamayan İstanbulspor'un karşı karşıya geldiği müsabakanın da detaylı analizi yapıldı. Sarı Kırmızılı takımın evinde oynamasına rağmen topla oynama, pas ve başarılı pas gibi verilerde rakibinin gerisinde kalmasının sebepleri üzerine konuşuldu. Beşiktaş’ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı müsabakaya ilişkin de veriler detaylıca incelendi. Takımdan gönderilmesi istenen Wellington’un performansı karşılaştırılırken, oyuncunun birçok ofansif parametrede mevkidaşlarının önünde olduğu, defansif parametrelerde de başarılı bir performans gösterdiği verilerle aktarıldı. Beşiktaş’ta sol bekte Umut Meraş ve Masuaku değişikliği sonrası iki oyuncunun ortaya koyduğu performans da karşılaştırıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Ata Arslan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
Ata Arslan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065131393_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_df85912b9ace71ecd97b44e3670d5665.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
radyo, süper lig, maç, futbol, аудио
radyo, süper lig, maç, futbol, аудио
Dünya Kupası sonrası Süper Lig’de perde açıldı, maçlar Veri Maç’ta masaya yatırıldı
14:06 27.12.2022 (güncellendi: 14:08 28.12.2022) Abone ol
Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sonrası Spor Toto Süper Lig’de maçlar yeniden başladı. Haftanın sonucu en çok merak edilen müsabakasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi 2-0’la geçerken, Galatasaray İstanbulspor’u 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise Gaziantep deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü.
Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç’ın bu bölümünde, 4 büyüklerin maçları futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi devirdiği müsabakada her iki takıma ilişkin detaylı analizler masaya yatırıldı. Ayrıca Sarı Lacivertliler’in ligin son iki haftasında da mağlubiyet yaşaması ile son iki hafta ile ilk 12 haftanın kıyaslaması yapıldı. Fenerbahçe’nin son 2 haftalık performansında ofansif verilere bakıldığında dribbling ve atak aksiyonu dışındaki tüm verilerde takımın geriye gittiği görüldü.
Dünya Kupası arasına fırtına gibi giren Galatasaray ile ligde umduğunu bulamayan İstanbulspor'un karşı karşıya geldiği müsabakanın da detaylı analizi yapıldı. Sarı Kırmızılı takımın evinde oynamasına rağmen topla oynama, pas ve başarılı pas gibi verilerde rakibinin gerisinde kalmasının sebepleri üzerine konuşuldu.
Beşiktaş’ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı müsabakaya ilişkin de veriler detaylıca incelendi. Takımdan gönderilmesi istenen Wellington’un performansı karşılaştırılırken, oyuncunun birçok ofansif parametrede mevkidaşlarının önünde olduğu, defansif parametrelerde de başarılı bir performans gösterdiği verilerle aktarıldı. Beşiktaş’ta sol bekte Umut Meraş ve Masuaku değişikliği sonrası iki oyuncunun ortaya koyduğu performans da karşılaştırıldı.