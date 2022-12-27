https://sputniknews.com.tr/20221227/dunya-gures-birligi-taha-akgulu-2022-yilinin-en-iyi-gurescisi-secti-1065113242.html

Dünya Güreş Birliği, Taha Akgül'ü 2022 yılının en iyi güreşçisi seçti

Dünya Güreş Birliği, Taha Akgül'ü 2022 yılının en iyi güreşçisi seçti

Dünya Güreş Birliği (UWW) 2022'nin Serbest Stil Güreşçisi olarak Taha Akgül'ü seçti. 27.12.2022, Sputnik Türkiye

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taha akgül

spor

güreş

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Dünya Güreş Birliği yaptığı açıklama ile, erkekler 125 kiloda Taha Akgül’ün 2022 yılında gösterdiği performans ve aldığı başarılarla en iyi serbest stil güreşçisi seçildiğini duyurdu. 7 yıl sonra yeniden dünya şampiyonluğuna ulaşan ve toplamda 3. kez dünya şampiyonu olan Taha Akgül’ün 9 kez Avrupa, 1 kez de Olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.

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taha akgül, güreş