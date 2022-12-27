https://sputniknews.com.tr/20221227/dunya-gures-birligi-taha-akgulu-2022-yilinin-en-iyi-gurescisi-secti-1065113242.html
Dünya Güreş Birliği, Taha Akgül'ü 2022 yılının en iyi güreşçisi seçti
Dünya Güreş Birliği, Taha Akgül'ü 2022 yılının en iyi güreşçisi seçti
Dünya Güreş Birliği (UWW) 2022'nin Serbest Stil Güreşçisi olarak Taha Akgül'ü seçti. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T22:59+0300
2022-12-27T22:59+0300
2022-12-27T23:00+0300
taha akgül
spor
güreş
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Dünya Güreş Birliği yaptığı açıklama ile, erkekler 125 kiloda Taha Akgül’ün 2022 yılında gösterdiği performans ve aldığı başarılarla en iyi serbest stil güreşçisi seçildiğini duyurdu. 7 yıl sonra yeniden dünya şampiyonluğuna ulaşan ve toplamda 3. kez dünya şampiyonu olan Taha Akgül’ün 9 kez Avrupa, 1 kez de Olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.
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taha akgül, güreş
Dünya Güreş Birliği, Taha Akgül'ü 2022 yılının en iyi güreşçisi seçti
22:59 27.12.2022 (güncellendi: 23:00 27.12.2022) Abone ol
Dünya Güreş Birliği (UWW) 2022'nin Serbest Stil Güreşçisi olarak Taha Akgül'ü seçti.
Dünya Güreş Birliği yaptığı açıklama
ile, erkekler 125 kiloda Taha Akgül’ün 2022 yılında gösterdiği performans ve aldığı başarılarla en iyi serbest stil güreşçisi seçildiğini duyurdu.
7 yıl sonra yeniden dünya şampiyonluğuna ulaşan ve toplamda 3. kez dünya şampiyonu olan Taha Akgül’ün 9 kez Avrupa, 1 kez de Olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.