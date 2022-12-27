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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221227/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065081446.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.68 lira bandında başlarken, euro 19.92 liradan işlem görüyor. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T09:22+0300
2022-12-27T09:22+0300
ekonomi
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Dolar/TL kısa süreli dalgalanmalar haricinde, yaklaşık üç aydır anlamlı bir değişim göstermeden 18.65-18.69 civarında işlem görüyor.Dolar dün 18,8440'ye yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından yeniden 18,69 seviyesine gerilemişti.Euro 19.92 lira satış ve 19.90 alış fiyatı ile piyasalarda yerini alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1804 dolar bandında yer alırken, gram altın 1084 liradan el değiştiriyor. Spot piyasada altın satış fiyatları, çeyrek altın 1810 lira, yarım altın 3621 lira, cumhuriyet altını 7208 liradan alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221226/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065015639.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:22 27.12.2022
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AA
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Dolar güne 18.68 lira bandında başlarken, euro 19.92 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL kısa süreli dalgalanmalar haricinde, yaklaşık üç aydır anlamlı bir değişim göstermeden 18.65-18.69 civarında işlem görüyor.
Dolar dün 18,8440'ye yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından yeniden 18,69 seviyesine gerilemişti.
Euro 19.92 lira satış ve 19.90 alış fiyatı ile piyasalarda yerini alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 1804 dolar bandında yer alırken, gram altın 1084 liradan el değiştiriyor. Spot piyasada altın satış fiyatları, çeyrek altın 1810 lira, yarım altın 3621 lira, cumhuriyet altını 7208 liradan alıcı buluyor.
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EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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