https://sputniknews.com.tr/20221227/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065081446.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.68 lira bandında başlarken, euro 19.92 liradan işlem görüyor. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T09:22+0300
2022-12-27T09:22+0300
2022-12-27T09:22+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0a/1058543780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_71b9c1229012758839c3ccb9ed3ba7ef.jpg
Dolar/TL kısa süreli dalgalanmalar haricinde, yaklaşık üç aydır anlamlı bir değişim göstermeden 18.65-18.69 civarında işlem görüyor.Dolar dün 18,8440'ye yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından yeniden 18,69 seviyesine gerilemişti.Euro 19.92 lira satış ve 19.90 alış fiyatı ile piyasalarda yerini alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1804 dolar bandında yer alırken, gram altın 1084 liradan el değiştiriyor. Spot piyasada altın satış fiyatları, çeyrek altın 1810 lira, yarım altın 3621 lira, cumhuriyet altını 7208 liradan alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221226/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065015639.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0a/1058543780_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b82654417babe54047a2402a12a85666.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Abone ol
Dolar güne 18.68 lira bandında başlarken, euro 19.92 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL kısa süreli dalgalanmalar haricinde, yaklaşık üç aydır anlamlı bir değişim göstermeden 18.65-18.69 civarında işlem görüyor.
Dolar dün 18,8440'ye yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından yeniden 18,69 seviyesine gerilemişti.
Euro 19.92 lira satış ve 19.90 alış fiyatı ile piyasalarda yerini alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1804 dolar bandında yer alırken, gram altın 1084 liradan el değiştiriyor. Spot piyasada altın satış fiyatları, çeyrek altın 1810 lira, yarım altın 3621 lira, cumhuriyet altını 7208 liradan alıcı buluyor.