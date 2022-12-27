https://sputniknews.com.tr/20221227/diyarbakirda-teror-operasyonu-dbp-es-genel-baskani-keskin-bayindir-tutuklandi-1065080345.html
Diyarbakır'da terör operasyonu: DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı
Diyarbakır'da terör operasyonu: DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı
Diyarbakır merkezli 9 ilde PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T07:45+0300
2022-12-27T07:45+0300
2022-12-27T08:01+0300
politika
türkiye
dbp
demokratik bölgeler partisi (dbp)
tutuklama
diyarbakır
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Aralık'ta gözaltına alınan ve aralarında Bayındır'ın da bulunduğu 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Eş Genel Başkanı Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Altun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.Güvenlik güçlerince şüphelilerin ev, iş yerleri ve parti binalarında yapılan aramalarda bazı delillere incelenmek üzere el konulmuştu.
diyarbakır
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türkiye, dbp, demokratik bölgeler partisi (dbp), tutuklama, diyarbakır
türkiye, dbp, demokratik bölgeler partisi (dbp), tutuklama, diyarbakır
Diyarbakır'da terör operasyonu: DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı
07:45 27.12.2022 (güncellendi: 08:01 27.12.2022) Abone ol
Diyarbakır merkezli 9 ilde PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Hayrettin Altun, tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Aralık'ta gözaltına alınan ve aralarında Bayındır'ın da bulunduğu 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Eş Genel Başkanı Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Altun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Güvenlik güçlerince şüphelilerin ev, iş yerleri ve parti binalarında yapılan aramalarda bazı delillere incelenmek üzere el konulmuştu.