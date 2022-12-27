https://sputniknews.com.tr/20221227/diyarbakirda-teror-operasyonu-dbp-es-genel-baskani-keskin-bayindir-tutuklandi-1065080345.html

Diyarbakır'da terör operasyonu: DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı

Diyarbakır'da terör operasyonu: DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı

Diyarbakır merkezli 9 ilde PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T07:45+0300

2022-12-27T07:45+0300

2022-12-27T08:01+0300

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demokratik bölgeler partisi (dbp)

tutuklama

diyarbakır

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Aralık'ta gözaltına alınan ve aralarında Bayındır'ın da bulunduğu 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Eş Genel Başkanı Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Altun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.Güvenlik güçlerince şüphelilerin ev, iş yerleri ve parti binalarında yapılan aramalarda bazı delillere incelenmek üzere el konulmuştu.

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türkiye, dbp, demokratik bölgeler partisi (dbp), tutuklama, diyarbakır