https://sputniknews.com.tr/20221227/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-politika-kurulu-baskanvekilleriyle-bir-araya-geldi-1065105907.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle görüştü. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T18:06+0300
2022-12-27T18:06+0300
2022-12-27T18:08+0300
politika
recep tayyip erdoğan
toplantı
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, toplantı, cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan, toplantı, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi
18:06 27.12.2022 (güncellendi: 18:08 27.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.