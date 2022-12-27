https://sputniknews.com.tr/20221227/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-politika-kurulu-baskanvekilleriyle-bir-araya-geldi-1065105907.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle görüştü. 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T18:06+0300

2022-12-27T18:06+0300

2022-12-27T18:08+0300

politika

recep tayyip erdoğan

toplantı

cumhurbaşkanlığı külliyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065106014_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0c049d4bbc60fc27c38da5ad43ac5d77.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

cumhurbaşkanlığı külliyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, toplantı, cumhurbaşkanlığı külliyesi