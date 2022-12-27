https://sputniknews.com.tr/20221227/cok-sayida-muhtar-ve-kamu-gorevlisi-gorevi-kotuye-kullanma-hirsizlik-zimmetten-gozaltina-alindi-1065079889.html

Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi 'görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet'ten gözaltına alındı

Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi 'görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet'ten gözaltına alındı

Samsun'un Kavak ve Asarcık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında muhtarların ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T06:50+0300

2022-12-27T06:50+0300

2022-12-27T06:50+0300

türkiye

samsun

kamu görevlisi

muhtar

görevi kötüye kullanmak

zimmetine para geçirme

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Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce yaklaşık 6 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, "görevi kötüye kullanma", "nitelikli hırsızlık" ve "zimmet" suçlarını işledikleri iddia edilen, aralarında muhtar, orman muhafaza memurları ve şefleri gibi kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin, orman ürünlerini yasa dışı şekilde satarak haksız kazanç etikleri, devleti zarara uğrattıkları öne sürüldü.Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Kavak Adliyesi'ne çıkarıldı.

türkiye

samsun

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samsun, kamu görevlisi, muhtar, görevi kötüye kullanmak, zimmetine para geçirme