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https://sputniknews.com.tr/20221227/cok-sayida-muhtar-ve-kamu-gorevlisi-gorevi-kotuye-kullanma-hirsizlik-zimmetten-gozaltina-alindi-1065079889.html
Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi 'görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet'ten gözaltına alındı
Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi 'görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet'ten gözaltına alındı
Samsun'un Kavak ve Asarcık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında muhtarların ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T06:50+0300
2022-12-27T06:50+0300
türkiye
samsun
kamu görevlisi
muhtar
görevi kötüye kullanmak
zimmetine para geçirme
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Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce yaklaşık 6 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, "görevi kötüye kullanma", "nitelikli hırsızlık" ve "zimmet" suçlarını işledikleri iddia edilen, aralarında muhtar, orman muhafaza memurları ve şefleri gibi kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin, orman ürünlerini yasa dışı şekilde satarak haksız kazanç etikleri, devleti zarara uğrattıkları öne sürüldü.Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Kavak Adliyesi'ne çıkarıldı.
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samsun, kamu görevlisi, muhtar, görevi kötüye kullanmak, zimmetine para geçirme
samsun, kamu görevlisi, muhtar, görevi kötüye kullanmak, zimmetine para geçirme

Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi 'görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet'ten gözaltına alındı

06:50 27.12.2022
© DHASamsun'un Kavak ve Asarcık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında muhtarların ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Kavak ve Asarcık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında muhtarların ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© DHA
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Samsun'un Kavak ve Asarcık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında muhtarların ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce yaklaşık 6 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "görevi kötüye kullanma", "nitelikli hırsızlık" ve "zimmet" suçlarını işledikleri iddia edilen, aralarında muhtar, orman muhafaza memurları ve şefleri gibi kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, orman ürünlerini yasa dışı şekilde satarak haksız kazanç etikleri, devleti zarara uğrattıkları öne sürüldü.
Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Kavak Adliyesi'ne çıkarıldı.
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