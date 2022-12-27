https://sputniknews.com.tr/20221227/birgi-en-iyi-turizm-koyleri-listesinde-bu-zenginligi-dunyaya-tanitmak-icin-cok-guzel-vesile-oldu-1065159857.html
Birgi en iyi turizm köyleri listesinde: ‘Bu zenginliği dünyaya tanıtmak için çok güzel vesile oldu’
Birgi en iyi turizm köyleri listesinde: ‘Bu zenginliği dünyaya tanıtmak için çok güzel vesile oldu’
Birgi Köyü’nün Birleşmiş Milletler’in en iyi turizm köyleri listesinde yer almasını değerlendiren Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Ekip olarak dünyada en... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T12:45+0300
2022-12-27T12:45+0300
2022-12-29T12:30+0300
anlat bana
türkiye
izmir
ödemiş
birleşmiş milletler (bm)
turizm
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Birgi en iyi turizm köyleri listesinde: ‘Bu zenginliği dünyaya tanıtmak için çok güzel bir vesile oldu’ 26.12.2022 ANLAT BANA
Birgi en iyi turizm köyleri listesinde: ‘Bu zenginliği dünyaya tanıtmak için çok güzel bir vesile oldu’ 26.12.2022 ANLAT BANA
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesinde yer aldı. Birgi Köyü bu sayede, 2022 yılında dünyanın en iyi 32 turizm köyünden birisi oldu.Konuyla ilgili Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında açıklamalarda bulunan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Birgi, Türkiye’yi dünyaya anlatmak için UNESCO yolunda bir köyümüz. Dünyada Türkiye’yi temsil eden 32 köy arasında olmak Ödemiş ve Birgi adına büyük bir olay. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın başlattığı hikaye bizi böyle güzel bir noktaya taşıdı. 57 ülkeden 130 başvurunun olduğu en iyi köy projesine Türkiye’den 3 köy başvurmuştu. Birisi Birgi, diğerleri Bursa Cumalıkızık ve Mardin Anıtlı köyleri. Bunların içinden de Birgi Köyümüz Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etmiş oldu. Şimdi bizim böyle bir zenginliği sürdürmemiz gerekiyor. Ekip olarak dünyada en iyi köy olmak için de 27-28 Şubat’ta Suudi Arabistan’da yapılacak olan yarışmadan birinci olarak dönmek istiyoruz” dedi.Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün Birgi’ye verdiği bu unvanın köy halkını onurlandırdığını kaydeden Eriş, “Burası Aydınoluk Beyliği’nin kurulduğu ve 8 medeniyete beşiklik yapan bir köy. Bu zenginliği dünyaya tanıtmak için çok güzel bir vesile oldu” dedi.
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Meliha Okur
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
türkiye, izmir, ödemiş, birleşmiş milletler (bm), turizm, аудио
türkiye, izmir, ödemiş, birleşmiş milletler (bm), turizm, аудио
Birgi en iyi turizm köyleri listesinde: ‘Bu zenginliği dünyaya tanıtmak için çok güzel vesile oldu’
12:45 27.12.2022 (güncellendi: 12:30 29.12.2022) Abone ol
Birgi Köyü’nün Birleşmiş Milletler’in en iyi turizm köyleri listesinde yer almasını değerlendiren Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Ekip olarak dünyada en iyi köy olmak için de 27-28 Şubat’ta Suudi Arabistan’da yapılacak olan yarışmadan birinci olarak dönmek istiyoruz” dedi.
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesinde yer aldı. Birgi Köyü bu sayede, 2022 yılında dünyanın en iyi 32 turizm köyünden birisi oldu.
Konuyla ilgili Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında açıklamalarda bulunan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Birgi, Türkiye’yi dünyaya anlatmak için UNESCO yolunda bir köyümüz. Dünyada Türkiye’yi temsil eden 32 köy arasında olmak Ödemiş ve Birgi adına büyük bir olay. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın başlattığı hikaye bizi böyle güzel bir noktaya taşıdı. 57 ülkeden 130 başvurunun olduğu en iyi köy projesine Türkiye’den 3 köy başvurmuştu. Birisi Birgi, diğerleri Bursa Cumalıkızık ve Mardin Anıtlı köyleri. Bunların içinden de Birgi Köyümüz Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etmiş oldu. Şimdi bizim böyle bir zenginliği sürdürmemiz gerekiyor. Ekip olarak dünyada en iyi köy olmak için de 27-28 Şubat’ta Suudi Arabistan’da yapılacak olan yarışmadan birinci olarak dönmek istiyoruz” dedi.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün Birgi’ye verdiği bu unvanın köy halkını onurlandırdığını kaydeden Eriş, “Burası Aydınoluk Beyliği’nin kurulduğu ve 8 medeniyete beşiklik yapan bir köy. Bu zenginliği dünyaya tanıtmak için çok güzel bir vesile oldu” dedi.