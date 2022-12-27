https://sputniknews.com.tr/20221227/bakan-nebati-maliyet-artislarini-yansitmamak-icin-var-gucumuzle-calisiyoruz-1065097300.html
Bakan Nebati: Maliyet artışlarını yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz
Bakan Nebati: Maliyet artışlarını yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz
Bakan Nebati, küresel maliyet artışlarını Türkiye'de yansıtmamaya çabaladıklarını belirtti ve "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T15:05+0300
2022-12-27T15:05+0300
2022-12-27T15:07+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
nureddin nebati
ekonomi
fiyat
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazinenin elektrik ve doğal gaz desteğinin bu yıl 138 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlara mümkün olduğunca yansıtmamak için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.Geçen yıl doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere yaklaşık 81 milyar liralık Hazine desteğiyle hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladıkları bilgisini veren Nebati, "Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.Nebati, ayrıca yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarının da düşeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221227/bakan-donmez-mart-ayi-sonunda-ilk-gazi-sisteme-verecegiz-1065082719.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, ekonomi, fiyat
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, ekonomi, fiyat
Bakan Nebati: Maliyet artışlarını yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz
15:05 27.12.2022 (güncellendi: 15:07 27.12.2022) Abone ol
Bakan Nebati, küresel maliyet artışlarını Türkiye'de yansıtmamaya çabaladıklarını belirtti ve "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazinenin elektrik ve doğal gaz desteğinin bu yıl 138 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlara mümkün olduğunca yansıtmamak için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.
Geçen yıl doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere yaklaşık 81 milyar liralık Hazine desteğiyle hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladıkları bilgisini veren Nebati, "Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.
Nebati, ayrıca yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarının da düşeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdesini paylaştığı, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra gaz sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."