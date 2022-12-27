https://sputniknews.com.tr/20221227/bakan-donmez-mart-ayi-sonunda-ilk-gazi-sisteme-verecegiz-1065082719.html
Bakan Dönmez: Mart ayı sonunda ilk gazı sisteme vereceğiz
Bakan Dönmez: Mart ayı sonunda ilk gazı sisteme vereceğiz
Bakan Dönmez, yeni doğal gaz keşfine ilişkin, "50'ye yakın gemi ile çalışma sürüyor. Gazı kıyıya getirecek hattın testleri yapılıyor. Bir taraftan da karadaki... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T10:18+0300
2022-12-27T10:18+0300
2022-12-27T10:21+0300
türkiye
fatih dönmez
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor:
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
fatih dönmez
Bakan Dönmez: Mart ayı sonunda ilk gazı sisteme vereceğiz
10:18 27.12.2022 (güncellendi: 10:21 27.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bakan Dönmez, yeni doğal gaz keşfine ilişkin, "50'ye yakın gemi ile çalışma sürüyor. Gazı kıyıya getirecek hattın testleri yapılıyor. Bir taraftan da karadaki işletme tesisini yüzde 80 oranında tamamladık" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor:
"710 milyar metreküp rezerve ulaşmış olduk. Deniz tabanında sondaj işlemeleri devam ediyor. Deniz tabanında teknoloji bir çalışma var. 50'ye yakın gemi ile çalışma sürüyor. Gazı kıyıya getirecek hattın testleri yapılıyor. Bir taraftan da karadaki işletme tesisini yüzde 80 oranında tamamladık. İlk etapta günde 10 milyon metreküp gaz işlenecek."
Mart ayı sonunda ilk gazı sisteme vereceğiz.