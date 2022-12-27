Bakan Dönmez: Mart ayı sonunda ilk gazı sisteme vereceğiz

"710 milyar metreküp rezerve ulaşmış olduk. Deniz tabanında sondaj işlemeleri devam ediyor. Deniz tabanında teknoloji bir çalışma var. 50'ye yakın gemi ile çalışma sürüyor. Gazı kıyıya getirecek hattın testleri yapılıyor. Bir taraftan da karadaki işletme tesisini yüzde 80 oranında tamamladık. İlk etapta günde 10 milyon metreküp gaz işlenecek."