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SON DAKİKA | Bakan Dönmez: Mart ayı sonunda ilk gazı sisteme vereceğiz
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https://sputniknews.com.tr/20221227/bakan-donmez-mart-ayi-sonunda-ilk-gazi-sisteme-verecegiz-1065082719.html
Bakan Dönmez: Mart ayı sonunda ilk gazı sisteme vereceğiz
Bakan Dönmez: Mart ayı sonunda ilk gazı sisteme vereceğiz
Bakan Dönmez, yeni doğal gaz keşfine ilişkin, "50'ye yakın gemi ile çalışma sürüyor. Gazı kıyıya getirecek hattın testleri yapılıyor. Bir taraftan da karadaki... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fatih dönmez
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor:
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fatih dönmez
fatih dönmez

Bakan Dönmez: Mart ayı sonunda ilk gazı sisteme vereceğiz

10:18 27.12.2022 (güncellendi: 10:21 27.12.2022)
© Sputnik / Osman Nuri CeritEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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Bakan Dönmez, yeni doğal gaz keşfine ilişkin, "50'ye yakın gemi ile çalışma sürüyor. Gazı kıyıya getirecek hattın testleri yapılıyor. Bir taraftan da karadaki işletme tesisini yüzde 80 oranında tamamladık" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor:
"710 milyar metreküp rezerve ulaşmış olduk. Deniz tabanında sondaj işlemeleri devam ediyor. Deniz tabanında teknoloji bir çalışma var. 50'ye yakın gemi ile çalışma sürüyor. Gazı kıyıya getirecek hattın testleri yapılıyor. Bir taraftan da karadaki işletme tesisini yüzde 80 oranında tamamladık. İlk etapta günde 10 milyon metreküp gaz işlenecek."
Mart ayı sonunda ilk gazı sisteme vereceğiz.
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