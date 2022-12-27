https://sputniknews.com.tr/20221227/ankarada-isid-operasyonu-9-gozalti-1065081348.html
Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T09:14+0300
2022-12-27T09:14+0300
2022-12-27T09:14+0300
türkiye
ankara
işid
operasyon
gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, işid, operasyon, gözaltı
ankara, işid, operasyon, gözaltı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
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Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.
Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.