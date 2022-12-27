https://sputniknews.com.tr/20221227/ankarada-isid-operasyonu-9-gozalti-1065081348.html

Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

işid

operasyon

gözaltı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.

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ankara, işid, operasyon, gözaltı