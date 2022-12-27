https://sputniknews.com.tr/20221227/adalet-bakanligi-emekli-korgeneral-avar-16-aralikta-dilekce-verdi-derhal-isleme-konuldu-1065100882.html

Adalet Bakanlığı: Emekli Korgeneral Avar 16 Aralık'ta dilekçe verdi, derhal işleme konuldu

Adalet Bakanlığı: Emekli Korgeneral Avar 16 Aralık'ta dilekçe verdi, derhal işleme konuldu

Adalet Bakanlığı, cezaevinde 20 Aralık'ta hayatını kaybeden 28 Şubat davası hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar'ın, Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T16:06+0300

2022-12-27T16:06+0300

2022-12-27T16:23+0300

adalet bakanlığı

vural avar

türkiye

ölüm

cezaevi

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Adalet Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Hükümlü Vural Avar ceza infaz kurumunda vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmedi" şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:Anayasa'nın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine ilişkin 104. maddesinde "Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır" fıkrası bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221222/85-yasinda-cezaevinde-hayatini-kaybeden-28-subat-hukumlusu-vural-avar-topraga-verildi-1064879720.html

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adalet bakanlığı, vural avar, ölüm, cezaevi