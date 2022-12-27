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https://sputniknews.com.tr/20221227/adalet-bakanligi-emekli-korgeneral-avar-16-aralikta-dilekce-verdi-derhal-isleme-konuldu-1065100882.html
Adalet Bakanlığı: Emekli Korgeneral Avar 16 Aralık'ta dilekçe verdi, derhal işleme konuldu
Adalet Bakanlığı: Emekli Korgeneral Avar 16 Aralık'ta dilekçe verdi, derhal işleme konuldu
Adalet Bakanlığı, cezaevinde 20 Aralık'ta hayatını kaybeden 28 Şubat davası hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar'ın, Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T16:06+0300
2022-12-27T16:23+0300
adalet bakanlığı
vural avar
türkiye
ölüm
cezaevi
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Adalet Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Hükümlü Vural Avar ceza infaz kurumunda vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmedi" şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:Anayasa'nın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine ilişkin 104. maddesinde "Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır" fıkrası bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/85-yasinda-cezaevinde-hayatini-kaybeden-28-subat-hukumlusu-vural-avar-topraga-verildi-1064879720.html
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adalet bakanlığı, vural avar, ölüm, cezaevi
adalet bakanlığı, vural avar, ölüm, cezaevi

Adalet Bakanlığı: Emekli Korgeneral Avar 16 Aralık'ta dilekçe verdi, derhal işleme konuldu

16:06 27.12.2022 (güncellendi: 16:23 27.12.2022)
© AAAdalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AA
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Adalet Bakanlığı, cezaevinde 20 Aralık'ta hayatını kaybeden 28 Şubat davası hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar'ın, Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunduğunu ve dilekçesinin derhal işleme konulduğunu bildirdi.
Adalet Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Hükümlü Vural Avar ceza infaz kurumunda vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmedi" şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hükümlü Vural Avar, 16 Aralık 2022 tarihli dilekçesi ile Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunmuş ve bu dilekçe derhal işleme konulmuştur. Söz konusu dilekçe ve bu dilekçenin verildiğine ilişkin tutanak dosyada yer almaktadır. Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır."
Anayasa'nın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine ilişkin 104. maddesinde "Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır" fıkrası bulunuyor.
85 yaşında cezaevinde hayatını kaybeden, 28 Şubat hükümlüsü Vural Avar toprağa verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
YAŞAM
Cezaevinde hayatını kaybeden, 28 Şubat hükümlüsü eski Korgeneral Vural Avar toprağa verildi
22 Aralık, 17:45
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