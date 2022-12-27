https://sputniknews.com.tr/20221227/ab-turkiyeye-gocmenlere-bekcilik-ve-onlari-ab-sermayesi-icin-ucuz-emek-kilma-gorevi-verdi-1065144851.html

'AB, Türkiye'ye göçmenlere bekçilik ve onları AB sermayesi için ucuz emek kılma görevi verdi'

'AB, Türkiye'ye göçmenlere bekçilik ve onları AB sermayesi için ucuz emek kılma görevi verdi'

Engin Solakoğlu’na göre, AB Türkiye’ye ‘göçmen bekçiliği’ ve 'ucuz emek' ile Avrupa sermayesine katkı görevi biçti. Solakoğlu artık heyecan vermeyen ilerleme... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T21:19+0300

2022-12-27T21:19+0300

2022-12-28T21:23+0300

eksen

ab

türkiye

tkp

yunanistan

göçmen

nato

avrupa

grev

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Türkiye'nin 2022 yılında Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri, Ukrayna çatışmasının gölgesinde Ankara'nın artan jeostratejik konumu ve göçmen akışını dizginleyen ülke olarak aldığı övgüler eşliğinde geçti. 2000'li yılların başlarında esen AB üyeliği rüzgarlarının çoktan dindiği bir ortamda, son yıllarda öne çıkarın vize serbestliği üzerine de hiçbir gelişme yaşanmadı. AB'nin artık Türkiye kamuoyunda heyecan yaratmayan 'demokrasi, temel haklar, yargı' gibi konularda bildik eleştirilerin öne çıkarıldığı ilerleme raporunda dış politika, göç, ekonomi ve enerji gibi başlıklarda olumlu ifadelerin yer alması dikkat çekti.2022, Ankara'nın AB üyesi Yunanistan'la ilişkilerinde kriz halinin de eksik olmadığı bir yıl oldu. Türkiye'nin komşusuyla uzun yıllara uzanan Ege sorunları gibi ikili meseleleri son yıllarda Doğu Akdeniz üzerinden AB'ye mal olmuşken, Atina'nın ABD'yle savunma işbirliği içerisinde attığı adımlar sıklıkla çatışmacı söylemlerin öne çıktığı bir iklim yaratmış durumda.Türkiye-Avrupa ilişkileri ve Yunanistan krizini TKP Danışma Meclisi üyesi ve emekli diplomat Engin Solakoğlu ile konuştuk.'Kendilerine göre ‘şeytan’ ile bile görüşebilecek bir politika izliyorlar'Engin Solakoğlu'na göre, Avrupa ile ilişkileri AB ile kurumsal ve önde gelen AB üyeleriyle ikili ilişkiler olarak ayırarak bakmak lazım. Özellikle Almanya ve Hollanda'nın Türkiye'yle ekonomik ilişkilerine dikkat çeken Solakoğlu, Berlin'in mallarını satıp üretim düzenini sürdürmek için kendilerine göre 'şeytan' görünenle bile görüşebilecek bir siyaset izlediğini anımsattı:'Sen çok iyi çalıştın, sana biraz daha para verelim, bu sınırları biraz daha sağlamlaştır diyor'2022'de AB'yle kurumsal ilişkilerde Türkiye'ye ziyaretlerde İçişleri Bakanı Soylu ile temaslar ve sınır boylarında denetimlerin öne çıkmasına dikkat çeken Solakoğlu, bu durumun AB'nin Türkiye'ye bakışını ortaya koyduğunu belirtti.'AKP siyasi gündemi çerçevesinde Türkiye’de Nasrettin Hoca fıkrası gibi taşları bağladı ve köpekleri salıverdi'AB'nin Türkiye'ye 'göçmenleri tutmak' ve onları 'ucuz işgücü' olarak kullanma görevlerini verdiğini belirten Solakoğlu, Türkiye'deki ucuz işgücünün Avrupa sermayesine katkılarına atıf yaptı. Solakoğlu, AKP'nin hiçbir zaman AB üyeliğini hedeflemezken, bunu siyasi ajandasının malzemesi yaptığını, AB'nin de Türkiye'yi almayı düşünmediğini anımsattı. Solakoğlu her yıl tekrarlanan ve artık ilgi çekmeyen AB ilerleme raporlarında insan haklarından bahsedilirken, sürekli grevlerin iptal edilmesine hiç yer verilmemesine dikkat çekti:‘Avrupalılar diplomaside dudak egzersizi dediğimizi çok iyi yapıyorlar’AB'nin başta Almanya gibi ülkelerinde Yeşiller partisi olmak üzere 'temiz enerji', 'yeşil dönüşüm' derken tam aksi yöne saptıklarını anımsatan Solakoğlu, bu konuda son AB regülasyonları nedeniyle Türkiye'de iş yapan Avrupalı şirketlerin de sıkıntı yaşayacakları görüşünde değil.'Boşu boşuna gerginlikler gerçekten var olan sorunları çözmek konusunda bir adım ileri götürmüyor'Solakoğlu’na göre, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim, iki ülkedeki siyasi iktidarlar tarafından da kullanışlı bulunuyor. Solakoğlu, bu yüzden hakiki sorunların çözümü de engellenmiş oluyor:'Yunanistan'da da seçimler var, yaşanan zıplamalı gerginlik çizgisi sürecektir'Solakoğlu, Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi oldukları sürece silahlı çatışma olasılığını ciddiye almıyor. Ancak Ege'de tekrarlanan gerginliklerin kriz potansiyeline dikkat çeken Solakoğlu, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'ın da seçim sürecine girmesinin zıplamalı gerginlik çizgisinin süreceğine işaret olduğu görüşünde:

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2022

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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ab, türkiye, tkp, yunanistan, göçmen, nato, avrupa, grev