https://sputniknews.com.tr/20221227/19-yasindaki-kizini-olduren-babanin-ifadesi-ortaya-cikti-1065101969.html

19 yaşındaki kızını öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

19 yaşındaki kızını öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'da 19 yaşındaki kızını boğarak öldüren baba ifadesinde, "n' şiirine eşlik ettiği görüldü. Kızını boğan Kadri Koyun ise ifadesinde, "Bana sen... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T16:40+0300

2022-12-27T16:40+0300

2022-12-27T16:40+0300

yaşam

diyarbakır

kadın cinayeti

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Diyarbakır'da kan donduran olay, 25 Aralık günü öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi´nde meydana geldi. Bir apartmanın 7´ncı katında oturan Şimşek ailesinin bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak kızları 19 yaşındaki İclal´in uyanmadığını söyledi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen İclal Şimşek´in boynunda izler tespit etti.Şimşek´in babası Kadri Koyun (44), annesi M.K. (39) ve kardeşleri Ö.K. (25) ile M.K. (16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aile bireylerinden Kadri Koyun tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.Baba Kadri Koyun ifadesinde, İclal Şimşek´in 2 yıl önce evlenerek Mersin´e yerleştiğini, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar baba evine döndüğünü belirtti. Zaman zaman şehir dışına çıkıp kalan, daha sonra yine baba evine dönen İclal Şimşek ile ailesinin bu nedenle sorunlar yaşadığı bildirdi.Kadri Koyun'un ifadesinde, kızının çevreden duyduğuna göre içkili mekanlarda çalıştığını, sürekli evden kaçarak aylarca eve gelmediğini, o akşam da il dışına gideceğini söylemesi üzerine tartıştıklarını, tüm bu olanları hazmedemediğini ve öldürdüğünü söylediği öğrenildi.Olay günü yaşananları ve cinayeti detaylı anlatan baba Koyun, "Bana sen karışamazsın' dedi. Tartışma çıktı aramızda. Odadan çıkmaya çalıştığı sırada kolundan tutup yere yatırdım.İki elimle boğazını sıktım. Nefessiz kalınca öldüğünü düşünerek kapıya sırtı dönük vaziyette yan yatar şekilde yatırarak üzerini battaniye ile örttüm.Niyetim kızımı öldürmek değildi. Bir anlık sinirle boğazını sıktım. Ancak kendimi kontrol edemediğim için ölümüne sebep oldum” dedi.Odadan çıktıktan sonra diğer odada kalan eşine İclal’i öldürdüğünü söyleyen baba Koyun, “Eşime çocuklarımı alıp anneannesine gitmelerini söyledim. Eşim ve çocuklarım evden çıkmadan ben evden çıktım. Kaynanama gittim. Daha sonra eşim ve çocuklarım da yanıma geldi. Eşime biraz oturduktan sonra eve gidip polisi aramasını ancak benim yaptığımı söylememesini söyledim.Eşim eve gittikten sonra polisi arayıp bana bilgi verdi. Ben de eve geldim. İlk etapta görevlilere kimin yaptığını bilmediğimi söyledim. Ancak kızımı ben öldürdüm. Kızımın eşyalarını da sinirle yaktım. Pişmanım” dedi.

diyarbakır

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diyarbakır, kadın cinayeti