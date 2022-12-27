Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221227/13-kattan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1065078713.html
13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kayseri’nin Talas ilçesinde dengesini kaybederek 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T02:55+0300
2022-12-27T02:55+0300
türkiye
kayseri
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065078564_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_b26e5b273b6f683949dadf0515b94d7f.jpg
İHA'nın haberine göre Bahçelievler Mahallesi Gece Sokak'ta 13 katlı binanın en üst katında ikamet eden iki çocuk annesi 35 yaşındaki Ceren D., dengesini kaybederek pencereden düştü.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Ceren D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065078564_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_43dd85fa5b132be8c1dbe7399625b37d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayseri, kadın
kayseri, kadın

13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

02:55 27.12.2022
© İHA / MÜKREMİN KAYA-Kayseri’nin Talas ilçesinde dengesini kaybederek 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Talas ilçesinde dengesini kaybederek 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© İHA / MÜKREMİN KAYA-
Abone olTelegram
Kayseri’nin Talas ilçesinde dengesini kaybederek 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA'nın haberine göre Bahçelievler Mahallesi Gece Sokak'ta 13 katlı binanın en üst katında ikamet eden iki çocuk annesi 35 yaşındaki Ceren D., dengesini kaybederek pencereden düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Ceren D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала