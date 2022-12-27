https://sputniknews.com.tr/20221227/13-kattan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1065078713.html
13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kayseri’nin Talas ilçesinde dengesini kaybederek 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T02:55+0300
2022-12-27T02:55+0300
2022-12-27T02:55+0300
türkiye
kayseri
kadın
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İHA'nın haberine göre Bahçelievler Mahallesi Gece Sokak'ta 13 katlı binanın en üst katında ikamet eden iki çocuk annesi 35 yaşındaki Ceren D., dengesini kaybederek pencereden düştü.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Ceren D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kayseri, kadın
13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Kayseri’nin Talas ilçesinde dengesini kaybederek 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA'nın haberine göre Bahçelievler Mahallesi Gece Sokak'ta 13 katlı binanın en üst katında ikamet eden iki çocuk annesi 35 yaşındaki Ceren D., dengesini kaybederek pencereden düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Ceren D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.