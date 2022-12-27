120 milyon yıl önce yaşamış bir dinozorun midesinde fosilleşmiş memeli bulundu
© Fotoğraf : James HavensDinozor
© Fotoğraf : James Havens
Bilim insanları, 120 milyon yıl önce yaşamış, en küçük dinozorlardan biri olarak bilinen "Microraptor"un midesinde son yemeği olan memeli hayvanın fosilleşmiş kalıntısını buldu.
CNN'in haberine göre, McGill Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan, araştırmanın yazarı Hans Larsson, Çin'de müze koleksiyonlarını incelerken, yaklaşık 1 metre büyüklüğündeki Microraptor'un midesinde, başka bir memelinin fosilleşmiş ayağını tespit etti.
Some time during the Cretaceous Period, 120 million years ago, a dinosaur wolfed down its last meal — a small mammal the size of a mouse. And it’s still there, researchers say. https://t.co/S8i6A2R98E— CNN (@CNN) December 26, 2022
Larsson, Microraptor'a ait iskeletin midesinde "mükemmel bir şekilde korunmuş" yaklaşık bir santimetre uzunluğunda kemirgen benzeri küçük bir memeli ayağı bulduklarını belirtti.
'İlk kez somut verilere ulaşıldı'
Profesör Larsson, Microraptor türü dinozorların balık, kuş ve kertenkele yediklerini ancak memeli hayvan avladıklarına dair ilk kez somut verilere ulaştıklarını dile getirdi.
Soyu uzun süredir tükenmiş olan bu hayvanların gıda tüketimi hakkındaki kanıtlara nadiren rastlanıldığına değinen Larsson, bu yeni bulgunun, eski ekosistemlere dair yeni bir bakış açısı ortaya koyduğunu aktardı.
Finding the last meal of any #fossil animal is rare. When #McGill University Professor Hans Larsson saw a complete mammal foot inside the rib cage of the small, feathered dinosaur, his jaw dropped. Click here to read more: https://t.co/tBHbZ0sXvq— McGill University (@mcgillu) December 21, 2022
'İlk tüylü dinozorlardan biri'
Microraptor fosili, ilk kez 2000'li yılların başında Çin'in Liaoning eyaletinde keşfedilirken, gün yüzüne çıkarılan ilk tüylü dinozorlardan biri olarak kabul ediliyor.
Araştırma, Journal of Vertebrate Paleontology isimli akademik dergide yayımlandı.