Dünya genelinde 2022 yılındaki en sarsıcı doğal afetler

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Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketindeki en az bin 700 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 867 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ülke genelinde hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksaklıklar yaşanırken, binlerce ev yıkıldı veya hasar gördü, yarım milyondan fazla çiftlik hayvanı ise telef oldu. Hükümet tahminlerine göre toplam maddi kaybın 30 milyar dolardan fazla olduğu ülkede 33 milyon kişi selden etkilendi.