https://sputniknews.com.tr/20221226/yokten-calisanlarinin-maasini-zamaninda-odemeyen-universiteye-inceleme-1065059053.html

YÖK'ten çalışanlarının maaşını zamanında ödemeyen üniversiteye inceleme

YÖK'ten çalışanlarının maaşını zamanında ödemeyen üniversiteye inceleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle üniversite hakkında... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T18:25+0300

2022-12-26T18:25+0300

2022-12-26T18:25+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

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Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanlarının hastane önünde bir süre önce başlattığı ve bugün de düzenlenen eylem üzerine YÖK harekete geçti.Hastane çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle Ufuk Üniversitesi hakkında başlatılan inceleme sürüyor.

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Sputnik Türkiye

yök, yükseköğretim kurulu (yök)