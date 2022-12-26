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YÖK'ten çalışanlarının maaşını zamanında ödemeyen üniversiteye inceleme
YÖK'ten çalışanlarının maaşını zamanında ödemeyen üniversiteye inceleme
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle üniversite hakkında... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T18:25+0300
2022-12-26T18:25+0300
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yükseköğretim kurulu (yök)
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Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanlarının hastane önünde bir süre önce başlattığı ve bugün de düzenlenen eylem üzerine YÖK harekete geçti.Hastane çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle Ufuk Üniversitesi hakkında başlatılan inceleme sürüyor.
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yök, yükseköğretim kurulu (yök)
yök, yükseköğretim kurulu (yök)

YÖK'ten çalışanlarının maaşını zamanında ödemeyen üniversiteye inceleme

18:25 26.12.2022
© AA / ArşivYÖK
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AA / Arşiv
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle üniversite hakkında inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanlarının hastane önünde bir süre önce başlattığı ve bugün de düzenlenen eylem üzerine YÖK harekete geçti.
Hastane çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle Ufuk Üniversitesi hakkında başlatılan inceleme sürüyor.
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